Atual tricampeão mexicano pelo América, o treinador André Jardine segue batendo marcas importantes no futebol internacional. Líder invicta do Campeonato Mexicano, a equipe treinada pelo brasileiro é dona do melhor ataque e da melhor defesa da Liga MX, com 15 gols marcados e apenas 3 sofridos em seis jogos. À meia-noite dessa sexta (14) para o sábado, o América receberá o Necaxa, 9º colocado, e tentará ampliar sua vantagem sobre os concorrentes no duelo que abre a 7ª rodada da competição.

Com cinco vitórias e apenas um empate, o time de Jardine divide a liderança com o León, do meia James Rodríguez, ex-São Paulo, que soma os mesmos 16 pontos, mas leva desvantagem na tabela pelos critérios de desempate. No domingo, a equipe do astro colombiano visita o penúltimo colocado Atlético de San Luis.

A invencibilidade do América já dura três meses: sua última derrota pelo Campeonato Mexicano foi em 9 de novembro do ano passado, quando, pela última rodada da primeira fase, já classificado, foi superado pelo Toluca. Ao todo, os americanistas já somam 13 partidas sem perder na competição.

- A invencibilidade é um meio, não um fim. É claro que, em uma liga tão competitiva, ela é um indício importante de que estamos fazendo nosso trabalho bem feito, mas não é um número que mereça maior atenção da nossa parte. Aqui no América, nós pensamos jogo a jogo e isso tem se provado uma ótima receita - disse André Jardine.

Desde junho de 2023 no comando do América, Jardine já se tornou o treinador com maior número de troféus conquistados na história do clube e tem como principal desafio a busca pelo inédito tetracampeonato mexicano, feito que nenhuma equipe jamais conseguiu com o mesmo treinador.

Em toda a história do futebol do país, somente o Chivas, maior rival do América, conseguiu levantar o troféu nacional por quatro vezes seguidas - entre as temporadas de 1959 e 1962, mas o fez com dois técnicos diferentes.