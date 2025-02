O atacante Kylian Mbappé ficou fora da seleção da França por duas vezes consecutivas por opção do técnico Didier Deschamps. Em recente entrevista ao "L'Équipe", o comandante de 56 anos apontou se o jogador do Real Madrid retornará à lista francesa em março.

- Claro que estará (na lista). Por que não seria? Mas ele será convocado, se nada acontecer com ele até lá. Tem um grande apego à seleção francesa, mesmo tendo passado por um período pessoal difícil. Ele recuperou a forma física e isso transparece no seu jogo e também na sua cabeça.

Em outubro do ano passado, Mbappé foi ausência entre os convocados da seleção da França para se recuperar de uma lesão, porém foi relacionado para uma partida do Real Madrid logo em seguida, o que aumentou rumores de um possível corte da parte de Deschamps.

Entre as Datas Fifa de outubro e novembro, Mbappé foi acusado de estupro na Suécia. Segundo a imprensa francesa, esse seria o motivo de o jogador não ser convocado para os compromissos da seleção à época. No entanto, o atacante negou qualquer tipo de envolvimento.

- Quanto aos motivos, não é possível saber tudo. Abstenho-me de revelar qualquer conversas que possa ter com os jogadores. Ele sabe disso, eu sei disso e, a partir daí, está tudo bem. Ele sabe que não estava lá, só isso. Mas a decisão foi minha. Depois de analisar a situação, a sua forma e as conversas que tive com ele, decidi deixá-lo em paz.

Na temporada, Mbappé se tornou um dos destaques do Real Madrid. No Campeonato Espanhol, o francês conta com 21 participações em 23 jogos disputados, 16 gols marcados, sendo cinco de pênalti, e duas assistências.

Já na Champions League, Mbappé disputou todas as partidas da equipe, marcou quatro gols e deu uma assistência. Além dos torneios, ele apareceu com boa atuação na Copa do Rei, onde marcou um gol em dois jogos, e na Supercopa da Espanha, com um gol em duas partidas.

A França, por sua vez, ainda não está garantida para as disputas da Copa do Mundo no próximo ano e precisa de bons resultados nas próximas Datas Fifa para assegurar a vaga.

Didier Deschamps se despedirá da França após a Copa

A decisão do técnico Didier Deschamps foi confirmada em janeiro durante entrevista ao "L'Équipe". O comandante de 56 anos continuará no cargo até a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

O francês deseja encerrar o vínculo ao fim do seu contrato, independentemente do rumo tomado pela equipe no Mundial. Ou seja, o francês se despedirá da função após 14 anos, quando assumiu o cargo para substituir Laurent Blanc na final da Euro 2012.

Didier Deschamps na seleção da França

Didier Deschamps assumiu o cargo de técnico da seleção francesa em 2012. Ele conduziu a equipe ao título mundial na Copa do Mundo da Rússia, em 2018, e foi vice-campeão na Copa do Catar, em 2022, derrotada para a Argentina.

Esteve à frente da França na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, quando foi eliminada nas quartas de final. Sob o seu comando, a seleção francesa também ganhou a Liga das Nações da Uefa, em 2020/21. Na Eurocopa, Deschamps teve como melhor resultado um sofrido vice, em 2016, quando a França era anfitriã do torneio.

Além de ser campeão do mundo como treinador, Deschamps também tem o título como jogador. O ex-volante francês ergueu a taça como capitão na conquista da Copa de 1998, vencendo o Brasil na decisão.

Além dele, apenas o brasileiro Zagallo e o alemão Franz Beckenbauer conseguiram vencer uma Copa do Mundo como técnico e jogador. Assim como o francês, os dois outros também foram os capitães nas conquistas.