Ex-Real Madrid e São Paulo pode se despedir de clube do México

A passagem de James Rodríguez pelo León está próxima do fim. Segundo informações do "Diario AS" e do jornalista Paco Vela, do "Medio Tiempo", o meia colombiano deixará o clube mexicano após o encerramento do torneio Apertura de 2025. O jogador, que chegou ao México no início do ano, não permanecerá para o próximo campeonato, decisão que já é tratada como certa nos bastidores.

A equipe de Guanajuato vive momento delicado na Liga MX, ocupando a penúltima colocação com apenas 13 pontos. A crise de resultados pesou na decisão da diretoria, que busca uma reformulação profunda para 2026. Ainda que o técnico Ignacio Ambriz desejasse contar com o camisa 10, o clube entende que a saída é o melhor caminho para as duas partes.

Temporada de James Rodríguez abaixo do esperado

A chegada de Ambriz, campeão mexicano com o León em 2020, era vista como uma tentativa de reverter o mau momento, mas o rendimento continuou em queda. Desde sua volta ao comando, o time somou derrotas para Toluca, Santos Laguna e Atlas, além de um empate diante do Pumas. Mesmo com James em campo, o desempenho ofensivo foi irregular, e o colombiano acabou se tornando um dos símbolos do fracasso da equipe no torneio.

Fontes próximas ao jogador afirmam que ele mantém bom relacionamento com o técnico, mas reconhece que sua saída é inevitável diante do novo projeto esportivo. O vínculo de James com o León termina em 31 de dezembro e, de acordo com o jornalista César Luis Merlo, não será renovado.

A partida diante do Puebla, marcada para o dia 8 de novembro, deve marcar a despedida oficial do colombiano. O confronto encerrará a participação do León no Apertura, já sem chances de classificação aos playoffs.

James, de 34 anos, acumula passagens por clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Everton, Al-Rayyan e São Paulo antes de chegar ao futebol mexicano. Mesmo com a experiência internacional, o meia não conseguiu se firmar como protagonista na Liga MX e agora analisa novas opções para 2026.

