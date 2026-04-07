Torcedores do São Paulo são sinceros com escalação em estreia: 'Misericórdia'

O São Paulo, que estreia na Sul-Americana contra o Boston River nesta terça-feira (7), em Montevidéu, às 21h30 de Brasília, está escalado. Confira quais foram as reações dos torcedores do Tricolor, que está muito desfalcado para seu primeiro jogo na competição.

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+ Escalação do São Paulo: equipe tem mudanças contra o Boston River pela Sul-Americana

Veja como os torcedores tricolores reagiram:

Texto de Izabella Giannola

O Tricolor encerrou a preparação nesta segunda e informou que não deve viajar com algumas peças importantes do elenco. O zagueiro Sabino e o atacante Luciano, ambos com sobrecarga na panturrilha direita, permanecem na capital paulista, assim como o atacante Calleri, que sofreu um choque de cabeça durante o jogo contra o Cruzeiro e recebeu oito pontos no supercílio. Além deles, Lucca também será preservado, com dores na região anterior da coxa direita.

Com isso, algumas mudanças eram esperadas na escalação. Rafael chega no gol, enquanto a linha de defesa será formada por Cédric Soares, Alan Franco, Dória e Enzo Diaz. Vale relembrar que Arboleda não foi relacionado por conta do "sumiço" após viajar para o Equador sem dar satisfações.

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Bobadilla, Danielzinho e Cauly completam o meio de campo, enquanto Ferreirinha, André Silva e Tapia são as escolhas no ataque, seguindo o modelo de jogo proposto por Roger Machado.

Roger Machado em treino do São Paulo (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

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O time trata com importância a competição continental e deve dividir atenções com o Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Boston River passou por um processo de troca no comando técnico. A equipe iniciou a temporada com o argentino Israel Damonte, que foi demitido na sexta rodada do Apertura após derrota para o Racing. Para o seu lugar, foi escolhido Ignacio Ithurralde, que já havia trabalhado no clube com bons resultados.

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Veja a escalação do São Paulo

A escalação do São Paulo para o jogo conta com Rafael; Cédric Soares, Alan Franco, Dória e Enzo Diaz; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Ferreirinha, André Silva e Tapia.