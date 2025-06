Às vésperas do confronto decisivo contra a França de Dembélé, pela Nations League - duelo com provável peso na corrida pela Bola de Ouro - Lamine Yamal, destaque da seleção espanhola, comentou sobre a disputa pelo prêmio de Melhor Jogador do Ano. O atacante também foi direto ao ser questionado sobre a chance de um dia atuar pelo Real Madrid, arquirrival do Barcelona.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No programa "El Partidazo de Cope", Lamine Yamal comentou sobre sua temporada. Considerado um dos favoritos à Bola de Ouro, o jogador afirmou que não tem o prêmio como objetivo principal, mas que ficaria feliz se o conquistasse. Além disso, rechaçou qualquer possibilidade de vestir a camisa do Real Madrid, com uma resposta curta e direta.

continua após a publicidade

- Eu não penso em ganhar a Bola de Ouro. Penso em me divertir, jogar bem e, se tiver que acontecer, vai acontecer - afirmou o jogador.

Lamine Yamal em jogo pela seleção espanhola. (Foto: Miguel Medina/AFP)

Na próxima quinta-feira (5), Yamal enfrentará a França na Nations League. O duelo colocará frente a frente dois fortes candidatos à Bola de Ouro: Ele e Dembélé. Os holofotes estarão voltados à partida, e o espanhol falou sobre essa expectativa.

- A Bola de Ouro deveria ser concedida ao melhor jogador do ano. Mas as pessoas querem que quem vencer na quinta-feira entre Espanha e França ganhe a Bola de Ouro. Eu já tenho uma opinião sobre quem deveria ser, mas não vou dizer quem é. Guardo para mim - disse o espanhol.

continua após a publicidade

Yamal focado no Barcelona, rechaçando o Real Madrid

Treinando com a seleção, Yamal também reforçou seu compromisso com o Barcelona. Após uma excelente temporada em 2024/25, o jovem se consolidou como um dos destaques do time. Assumindo papel de protagonismo, foi questionado sobre a chance de, no futuro, defender o Real Madrid. A resposta foi firme.

- Não. É impossível - disse Lamine Yamal, após a pergunta sobre a possibilidade de defender o Real Madrid em algum futuro hipotético.

O jogador também comentou sobre a mentalidade do Barcelona e a necessidade de mudar a forma como o time e os torcedores encaram os desafios. Ele citou como exemplo a diferença de percepção entre o Real Madrid e o Barça em competições europeias.

- Estamos melhorando, mas temos que acreditar que somos os melhores. Quando o Real Madrid perdeu para o Arsenal, as pessoas acharam que poderiam se recuperar. E quando empatamos com a Inter, as pessoas ficaram em dúvida. É isso que precisa mudar - afirmou Lamine Yamal.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.