A Udinese venceu o Lecce fora de casa por 1 a 0 na sexta-feira (21), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Autor do gol da vitória, Lorenzo Lucca bateu pênalti após discussão com jogadores do elenco, comemorou sozinho e foi substituído em seguida pelo técnico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 32 minutos do primeiro tempo, a Udinese teve um pênalti marcado a seu favor. Artilheiro da equipe com nove gols no Campeonato Italiano, Lucca tomou a bola do francês Thauvin, cobrador oficial, e disse que ele bateria o pênalti.

continua após a publicidade

Na discussão, o esloveno Jaka Bijol chegou a segurar o atacante pela camisa. Porém, o italiano não abriu mão e fez o seu décimo gol na liga com um chute no ângulo direito do goleiro adversário. Veja o lance completo abaixo ⬇️

Em seguida, Lucca saiu comemorando sozinho, sendo substituído quatro minutos depois do gol, pelo espanhol Iker Bravo. Kosta Runjaić, técnico da Udinese, não escondeu a insatisfação e explicou o motivo da decisão:

continua após a publicidade

— Temos uma hierarquia clara, o cobrador de pênaltis é o Thauvin. Ele decidiu sozinho, desrespeitou o time. Lucca decidiu sozinho, e eu tomei minha decisão de tirá-lo. Falaremos sobre isso no vestiário, o mais importante é que vencemos. Não vamos tornar essa situação maior do que é — afirmou o treinador alemão.

➡️ Time da NFL mira compra de clube europeu para expandir marca no esporte

Com o resultado, a Udinese está na 10º colocação do Campeonato Italiano com 36 pontos (10 vitórias, seis empates e 10 derrotas) após 26 rodadas. Com 10 gols, Lucca está na quarta posição da artilharia da liga nacional, dez tentos atrás do argentino Mateo Retegui, da Atalanta.