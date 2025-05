Aos 24 anos, o atacante Erik, ex-Internacional, vive um dos momentos mais importante da carreira. Naturalizado cidadão dos Emirados Árabes Unidos, o jogador está prestes a disputar seu primeiro Mundial de Clubes da FIFA com a camisa do Al-Ain. O desafio já começa grande: a equipe estreia diante da Juventus, da Itália, e ainda enfrentará o Manchester City, da Inglaterra, e o Wydad Casablanca, do Marrocos, pelo Grupo G do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Revelado pelo Internacional, Erik disputou apenas duas partidas como profissional pelo clube gaúcho antes de ser vendido, em 2020, ao Al-Ain. Cinco anos depois, consolidado no futebol árabe, o atacante se vê diante de uma decisão importante fora dos gramados: a escolha sobre qual seleção irá defender.

Confira a entrevista completa do jogador Erik, do Al Ain

Naturalização e decisão difícil

Erik concluiu recentemente o processo de naturalização e está apto a defender a seleção dos Emirados Árabes Unidos. A situação é semelhante à de Fábio Lima, ex-Vasco, que hoje atua pela equipe nacional do país do Golfo.

continua após a publicidade

- Eu tenho o sonho de jogar na Seleção Brasileira, mas não posso trocar algo que hoje é apenas um sonho. Eu já estou em contato com o pessoal da Seleção para saber se eu vou ter uma oportunidade para tomar essa decisão importante - afirmou Erik.

➡️ Destaque no futebol árabe, ex-Internacional vê retorno ao Brasil com bons olhos

O atacante reforçou o sentimento de gratidão ao país que o acolheu e abriu portas em sua carreira.

- Como movimento de gratidão, eu gostaria muito de honrar esse país (Emirados Árabes), que mudou minha vida. É uma decisão muito difícil que eu preciso tomar nos próximos meses - completou.

continua após a publicidade

Erik com o troféu de campeão (Foto: Arquivo pessoal)

Copa do Mundo mais acessível

A ampliação do número de participantes na Copa do Mundo da FIFA — que passará de 32 para 48 seleções em 2026 — também pesa na balança para o atacante. Os Emirados Árabes Unidos enxergam no novo formato uma chance mais realista de classificação.

- Sim, acaba pesando. Eu sei a qualidade dos jogadores que estão na Seleção, são oito brasileiros. Também sei da grandeza do projeto, pode demorar ou pode acontecer mais rápido e na primeira oportunidade de já acontecer a classificação com o novo formato - explicou.

➡️Ex-Internacional, Erik relembra saída do clube e adaptação ao futebol árabe

Mundial como vitrine

Enquanto avalia seu futuro em nível internacional, Erik concentra forças na competição de clubes mais prestigiada do mundo. No grupo considerado um dos mais difíceis do Mundial, o Al-Ain terá pela frente gigantes europeus.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A estreia contra a Juventus será uma chance para Erik se provar em alto nível, com expectativa de ser observado por clubes e seleções. Com Manchester City e Wydad também no caminho, o atacante poderá mostrar se está pronto para dar um passo ainda maior na carreira — dentro ou fora do mundo árabe.