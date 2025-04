Guilherme Madruga, vencedor do Prêmio Puskás de 2023, reforçou o Shandong Taishan ainda neste ano com o objetivo de ajudar a equipe a conseguir bons resultados, já que na temporada passada o clube terminou em quinto no Campeonato Chinês e perdeu a Copa na final para o Shanghai. Conhecido por ter um excelente preparo físico e muito fôlego durante os jogos, Madruga justificou a fama na última partida.

Diante do Changchun, o brasileiro correu exatos 12.198km, números que chamaram atenção dos scouts do clube. O jogador foi o atleta com a maior distância percorrida de todos os times na última rodada. Madruga falou sobre o fato:

- Fui pego de surpresa, realmente não esperava isso. Minha função dentro de campo exige muito a presença tanto no setor defensivo quanto o ofensivo. Preciso ajudar a equipe independente da situação do jogo, isso obriga com que o volante moderno tenha um bom preparo físico para suportar bem os 90 minutos, além de necessitar de bem as funções dentro de campo - ponderou.

Apesar de não ter a função de balançar as redes nos jogos, o brasileiro vem desempenhando bem esse papel: até o momento foram três jogos e dois gols. O jogador falou sobre essa sua boa fase e também sobre seus objetivos na temporada:

- É um momento feliz, sempre me cobrei para entrar mais na área e finalizar, e esses gols acredito que aconteceram devido a essas cobranças, espero fazer mais gols ou assistências para ajudar a equipe. Sobre metas, quero ganhar títulos, com isso vem bom desempenho e muito trabalho, sei o quanto é difícil a Super Liga Chinesa e a Copa da China, mas fazer o máximo para buscar os títulos e sabendo também o peso da camisa do Shandong. As minhas pretensões são fazer bons números e ajudar a equipe a conquistar as competições que estamos participando - concluiu.

🏆 Madruga foi o vencedor do Puskás de 2023

No evento do Fifa The Best 2023, Guilherme foi eleito o vencedor do Prêmio Puskás, concedido ao autor do gol mais bonito da temporada. O tento aconteceu enquanto era jogador do Botafogo-SP: diante do Novorizontino, o volante acertou um lindo chute de bicicleta de fora da área, e superou Enciso (Brighton) e Nuno Santos (Sporting) para a honraria internacional.