O Guangzhou FC está fora das competições da China em 2025. O clube, que já teve Paulinho, Ricardo Goulart, Elkeson e Felipão, não recebeu a licença da Liga Chinesa de Futebol de 2025 da CFA por não cumprir os requisitos e, desta forma, não poderá exercer as atividades profissionais no ano.

Por meio de um comunicado oficial, o clube informou a ausência nas competições por não conseguir quitar as dívidas mesmo com os fundos arrecadados e pediu desculpas a todos que ajudaram e aos torcedores.

- Para ser admitido na liga profissional na nova temporada, o clube está trabalhando muito de diversas maneiras. No entanto, devido às pesadas dívidas históricas, os fundos angariados não foram suficientes para saldar a dívida e, em última análise, não conseguimos obter acesso, o que lamentamos profundamente. Aqui, gostaríamos de expressar nossas mais sinceras desculpas a todas as pessoas de todas as esferas da vida que se preocupam e apoiam o Guangzhou Football Club, bem como aos fãs e amigos. Ao mesmo tempo, obrigado a todos pela compreensão e tolerância. Não mudaremos nossa intenção original e faremos o nosso melhor para lidar com as consequências e apoiar o desenvolvimento do futebol chinês e do futebol de Guangdong e Guangzhou - escreveu na nota.

Heptacampeão chinês e bicampeão asiático, o Guangzhou FC não resistiu à saída da Evergrande e amargou na segunda divisão desde 2022. A imobiliária decretou falência em janeiro de 2024 e os dirigentes da equipe chinesa não conseguiram dar a volta por cima sem os investimentos.

O declínio do Guangzhou começou devido a uma grave crise financeira no setor imobiliário da China nos últimos anos, potencializado pela pandemia de Covid-19. A empresa perdeu o controle do clube em 2021 após venda a um grupo de investidores.

Mesmo com a crise nos caixas, o Guangzhou conseguiu a licença para jogar a China League One, a segunda divisão do país, no ano passado. Em nota oficial, o clube detalhou a crise financeira sofrida nos últimos anos e como conseguiu, pela união, ter renda para continuar.

- O Guangzhou FC obtém hoje licença de entrada em ligas profissionais na temporada de 2024 e confirma que continuará participando da China League One este ano. Afetado pela pandemia e outros motivos, o clube tem enfrentado enormes desafios de sobrevivência e operações, mas nos unimos para nos salvar e obter renda para alcançar um equilíbrio apertado. Nós agradecemos sinceramente aos atuais e ex-técnicos, jogadores e funcionários, e torcedores de todo o país e do mundo, bem como aos patrocinadores, clubes, amigos e a todos que se preocupam conosco. O clube continua empenhado em defender a história de glória do futebol de Guangzhou, em resolver a crise financeira de forma constante e em manter a nossa contribuição para o futebol chinês. Vejo vocês no estádio em breve.

No entanto, neste ano, a equipe não conseguiu cumprir as exigências e não foi incluído na lista de clubes elegíveis para as ligas profissionais chinesas de 2025. Apenas 49 clubes estão aptos a competir na nova temporada. Além do Guangzhou, Cangzhou Mighty Lion e Hunan Xiangtao também não atuarão neste ano.

Títulos do Guangzhou FC na história

Liga dos Campeões da AFC: 2013 e 2015

Super Liga Chinesa: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Copa da China: 2012, 2016

Supercopa da China: 2012, 2016, 2017, 2018

China League One: 2007, 2010

Brasileiros no Guangzhou FC

O maior ídolo recente do Guangzhou FC é o brasileiro Muriqui, que na disputa da Segunda Divisão chinesa foi fundamental para o título e acesso do time, marcando 14 gols e se sagrando artilheiro deste campeonato.

Outros brasileiros que ganharam muito destaque foram o atacante Elkeson que ganhou duas Super Liga Chinesa (2013 e 2014) sendo artilheiro nas duas edições, com 24 e 28 gols respectivamente, Ricardo Goulart, campeão nacional em 2015, 2016 e 2017 e Paulinho campeão chinês em 2015 e 2016 e asiático em 2015.

Ricardo Goulart defendeu o Guangzhou FC entre 2015 e 2021 (Foto: Reprodução/Instagram)

Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, conquistou três Super Liga Chinesa, uma Champions League da Ásia e uma Copa da China. O ex-treinador da seleção brasileira deixou o clube em 2017, sendo substituído por Fabio Cannavaro.

Além de Muriqui, Paulinho, Elkeson, Ricardo Goulart e Felipão, outros brasileiros que tiveram passagem pelo Guangzhou FC são: Anderson Talisca, Alan, Aloísio Boi Bandido e Fernandinho.

Leia a nota na íntegra

Queridos fãs, parceiros e pessoas de todas as esferas da vida:

De acordo com a lista de admissão de clubes de futebol profissional divulgada pela Associação Chinesa de Futebol para a temporada de 2025, nosso clube não foi admitido e não pode continuar a competir na Liga Chinesa de Futebol Profissional.

Desde a sua participação na Liga Chinesa de Futebol Profissional, o clube passou por altos e baixos, lutou muito e lutou tenazmente. Conquistou a façanha de conquistar oito títulos consecutivos da Superliga Chinesa e liderar duas vezes a Liga dos Campeões da AFC, tornando-se o nome ". Guangzhou Team" poderoso no mundo do futebol asiático. Essas conquistas brilhantes são o resultado do suor e do trabalho árduo dos jogadores em campo, da criação estratégica e meticulosa da equipe técnica e do testemunho do apoio inabalável e entusiástico dos torcedores. Ao mesmo tempo, cultivamos profundamente o sistema de formação de jovens, cultivamos um grande número de potenciais novas estrelas para o clube e injetamos um forte impulso no desenvolvimento sustentável da equipa.

Para ser admitido na liga profissional na nova temporada, o clube está trabalhando muito de diversas maneiras. No entanto, devido às pesadas dívidas históricas, os fundos angariados não foram suficientes para saldar a dívida e, em última análise, não conseguimos obter acesso, o que lamentamos profundamente. Aqui, gostaríamos de expressar nossas mais sinceras desculpas a todas as pessoas de todas as esferas da vida que se preocupam e apoiam o Guangzhou Football Club, bem como aos fãs e amigos. Ao mesmo tempo, obrigado a todos pela compreensão e tolerância. Não mudaremos nossa intenção original e faremos o nosso melhor para lidar com as consequências e apoiar o desenvolvimento do futebol chinês e do futebol de Guangdong e Guangzhou.

Clube de futebol Co. de Guangzhou, Ltd.

6 de janeiro de 2025