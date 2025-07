Há 20 anos, Sevilla anunciava Luís Fabiano, craque de LALIGA

Em julho de 2005, com apenas 24 anos, Luís Fabiano era apresentado como novo atacante do Sevilla após se destacar no São Paulo. Duas décadas depois, o atacante brasileiro é reconhecido como um dos principais nomes da história recente do clube.

Logo ao chegar ao Sevilla, Luís Fabiano estreou em um amistoso de pré-temporada, marcando o gol da vitória por 1 a 0 contra o West Bromwich Albion, da Inglaterra, em 21 de julho de 2005. A partir desse momento, consolidou-se como peça fundamental em uma das fases mais vitoriosas do clube, conquistando títulos importantes como a Copa da UEFA, a Supercopa da UEFA e a Copa do Rei.

Vinte anos após sua chegada, Luís Fabiano continua sendo uma referência incontestável entre os brasileiros que brilharam no Sevilla. Sua despedida aconteceu em março de 2011, pouco antes de retornar ao futebol brasileiro. Fabuloso saiu como ídolo, respeitado pela torcida e com o legado eternizado na história do clube, marcado por gols, títulos e uma relação que resiste ao tempo.

Luís Fabiano em ação pelo Sevilla (Foto: AFP)

Números de Luís Fabiano pelo Sevilla

Entre 2005 e 2011, o Fabuloso disputou 230 partidas oficiais pelo Sevilla, marcou 105 gols e distribuiu 19 assistências. Em LALIGA, foram 149 jogos e 74 tentos, números que o tornam o maior goleador nascido no Brasil da história do clube. No ranking geral dos brasileiros com mais gols no Campeonato Espanhol, o camisa 9 ocupa a sexta posição, atrás apenas de Ronaldo Nazário, Rivaldo, Bebeto, Evaristo de Macedo e William José.

