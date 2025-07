Ele fez de novo. Lionel Messi continua fazendo história no futebol — agora em cenário diferente, nos Estados Unidos. Ao vencer o New England com o Inter Miami na quarta-feira (9), o craque se tornou o primeiro atleta a marcar mais de uma vez em quatro jogos consecutivos da MLS.

O recorde concentra partidas antes e depois do Mundial de Clubes. O camisa 10 foi decisivo contra o Montreal em duas oportunidades, em 28 de maio e 5 de julho — marcou duas vezes e deu um passe para gol no período. Além disso, teve desempenho expressivo diante do Columbus Crew, no dia 31 de maio, quando anotou dois tentos e deu duas assistências na goleada por 5 a 1. Com mais dois gols na vitória contra o New England, Messi alcançou o recorde absoluto na liga.

Ele atingiu 54 gols em 65 partidas desde que chegou ao Inter Miami, em 2023. Somente no ano passado, o jogador mantém média de 0,92 gol por jogo — são 23 gols em 25 partidas. O desempenho garantiu ao argentino o prêmio de MVP da temporada 2024 na MLS, além da artilharia da competição, com 20 gols marcados.

No histórico recente completo, Messi chegou a dez gols nas últimas nove partidas pelo Inter Miami, entre MLS e Mundial. Contando apenas os jogos na liga dos Estados Unidos, já são seis rodadas seguidas com ele marcando, desde maio.

Nesta quarta, "La Pulga" abriu o placar aos 27 minutos, aproveitando uma falha da defesa do New England. Aos 38', Messi recebeu um bom passe de Sergio Busquets e ampliou. O time da casa diminuiu no segundo tempo, com Carles Gil.

Confira os gols de Messi pelo Inter Miami na última partida ⚽ ⬇️

