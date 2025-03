Ex-jogador do Palmeiras, Giovani balançou as redes duas vezes na goleada do Al-Sadd sobre o Al-Shahaniya, fora de casa, por 5 a 0. Com isso, a equipe do atacante brasileiro ocupa a liderança provisória do Campeonato do Catar com 40 pontos, enquanto o Al-Duhail ocupa a vice-liderança.

Com um grande desempenho como mandante, o Al-Sadd não tomou conhecimento do rival, e Giovani pode marcar seus primeiros gols em 2025. O jovem comentou sobre a importância do triunfo e da briga pela ponta da competição.

- Estou muito feliz por poder fazer esses gols. Vinha trabalhando bastante para marcar pela primeira vez na temporada, e hoje veio em dose dupla. Atacante vive de gols, todo mundo sabe, e isso acaba gerando uma ansiedade, mas procurei manter a tranquilidade, pois sabia que na hora certa iria acontecer. São gols para dar confiança. Essa foi uma vitória importante, que, por enquanto, nos coloca na ponta da tabela, e nos mantém firme na briga pelo título. Está sendo uma disputa muito boa, e isso eleva o nível da competição. Estamos envolvidos em duas competições difíceis, e todo resultado positivo é importante para a gente - afirmou.

Formado na base do Palmeiras, Giovani também mandou um recado para Luighi, vítima de racismo na Libertadores Sub-20, na última quinta-feira (7). Ao ser substituído, o atleta do Verdão foi insultado por torcedores nas arquibancadas.

- Queria mandar um abraço para o Luighi e manifestar todo meu apoio neste momento. Também sou cria do Palmeiras, sei o quanto representa vestir essa camisa, toda a exposição que tem, e só posso parabenizá-lo pela coragem que teve em dar aquela entrevista. São coisas que precisam ser ditas, expostas, para que essas situações acabem de uma vez por todas. Não tem mais espaço para racismo em lugar nenhum, muito menos no futebol, que tem tanta visibilidade, crianças que consomem e isso acaba sendo muito prejudicial - concluiu.

O Al-Sadd volta a campo na próxima segunda-feira (10/03) para enfrentar o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, pela segunda partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. No jogo de ida, nos Emirados, 1 a 1.