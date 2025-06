Guardiola abre o jogo sobre reforços no Mundial de Clubes

O Manchester City estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18) contra o Wydad Casablanca, pelo Grupo G. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (17), Pep Guardiola anunciou que utilizará todos os jogadores que estão à disposição durante a competição.

Na coletiva de imprensa, Pep Guardiola confirmou que, por conta do perfil do torneio, todos os jogadores serão utilizados, incluindo os reforços. O Manchester City foi um dos times que mais se movimentaram durante a janela de transferências pré-Mundial, com a chegada de quatro jogadores.

— Este torneio todo mundo vai jogar. Não sei até onde iremos, mas todos estarão envolvidos. É claro que alguns jogadores jogarão mais minutos do que outros, mas todos vão jogar — afirmou Guardiola.

Reijnders foi anunciado como contratação do Manchester City para o Mundial de Clubes (Foto: Divulgação/Manchester City)

Contratações do Manchester City

O Manchester City foi a equipe europeia que mais se reforçou para a disputa do Mundial de Clubes, com quatro contratações. Após temporada sem títulos, onde ficou apenas em terceiro na Premier League, eliminado na pré-oitavas da Champions League para o Real Madrid e vice-campeão da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace, a equipe comandada por Pep Guardiola foi ao mercado.

Para o meio de campo, os Cityzens contrataram o holandês Tijjani Reijnders, por 55 milhões de euros, vindo do Milan. Para a defesa, o clube trouxe o lateral-esquerdo argelino Rayan Aït-Nouri, do Wolves, por 37 milhões de euros, e o goleiro inglês Marcus Bettinelli, do Chelsea, por 2,4 milhões de euros. No ataque, o City desembolsou 36 milhões de euros na promessa francesa Rayan Cherki, vindo do Lyon. Todos esses jogadores estão inscritos pelo Manchester para o Mundial de Clubes.

Rayan Aït-Nouri foi anunciado pelo Manchester City para o Mundial (Foto: Divulgação)

Jogadores inscritos

Goleiros

Ederson

Stefan Ortega Moreno

Marcus Bettinelli

Defensores

Ruben Dias

John Stones

Nathan Ake

Rayan Ait-Nouri

Vitor Reis

Josko Gvardiol

Manuel Akanji

Abdukodir Khusanov

Rico Lewis

Meias

Tijjani Reijnders

Nico Gonzalez

Rodri

Ilkay Gundogan

Bernardo Silva

Matheus Nunes

Atacantes

Erling Haaland

Omar Marmoush

Rayan Cherki

Claudio Echeverri

Phil Foden

Nico O’Reilly

Jeremy Doku

Savinho

Oscar Bobb