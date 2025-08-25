Ex-Palmeiras é o novo reforço do Basel, que está disputando a Champions League
Jovem goleiro integrará as categorias de base do clube inicialmente
O jovem goleiro Renato D’Autilia, de apenas 17 anos, é o mais novo reforço do Basel. A equipe está disputando uma vaga na fase de liga da Champions League. Ex-Palmeiras, o brasileiro estava no Bologna antes de reforçar o futebol suíço.
A transferêcia de D’Autilia ao Basel está avaliada inicialmente em 250 mil euros (cerca de 1,58 milhão). No entanto, pode atingir mais de 900 mil euros (aproximadamente R$ 5,66 milhões) mediante a bônus ligados a metas de desempenho (como convocações para seleções de base e jogos disputados).
Além disso, existe uma cláusula no contrato do ex-Palmeiras em que o Bologna também tem direito a 20% do valor de uma transferência futura. Desta forma, a negociação já pode superar 1,1 milhão de euros (cerca de R$ 6,9 milhões).
No Basel, Renato deve integrar inicialmente o time Sub-21, que disputa a terceira divisão do futebol suíço. É de costume que clubes da Europa recrutem jovens talentos para, inicialmente, integrarem a base antes do profissional.
O goleiro também estará disponível para atuar na Uefa Youth League, caso o clube avance da fase preliminar da Champions League. Ao mesmo tempo, Renato já será o terceiro goleiro do elenco principal, iniciando um processo gradual de integração ao time profissional.
Quem é Renato D’Autilia
Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Renato D’Autilia acumula passagens por grandes clubes da Itália. Atuou pela Inter de Milão, onde foi campeão italiano na categoria Sub-14, e, em seguida, no Bologna, onde enfrentou desafios em categorias acima da sua faixa etária.
Devido às atuações, o goleiro foi convocado para as seleções italianas Sub-15 e Sub-17. No entanto, o jogador ainda mantém vivo o interesse de ser chamado para a Seleção Brasileira de base, já que possui cidadania.
Renato chega ao Basel com status de promessa para a posição. O clube suíço aposta em sua evolução a médio e longo prazo, principalmente após contato com a equipe de base.
