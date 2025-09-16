Ídolo do Flamengo vive dia de gari no Rio de Janeiro; entenda

Desde que anunciou sua aposentadoria do futebol, Diego Ribas vem acumulando experiências em sua vida. Seja comentarista na televisão ou palestrante, o ex-jogador parece vestir a camisa 10 em diversas ocasiões. Nesta segunda-feira, o ídolo do Flamengo trabalhou como gari, no Rio de Janeiro.

Em ação com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb), na praia da Barra da Tijuca, Diego vestiu a roupa laranja dos garis e interagiu com os novos companheiros de profissão, além dos banhistas.

— Fala, pessoal, bom dia. Bem uniformizado aqui hoje. Vou conhecer, de fato, o universo do gari, através da Comlurb. Entender como é o dia a dia. Entender como que nós, como sociedade, podemos ajudar. E não tem forma melhor para isso do que estar dentro da arena, junto com eles, entendendo, valorizando esse serviço que é essencial para a nossa sociedade, país, cidade, enfim… É um prazer estar aqui. Vocês vão acompanhar tudo — disse Diego em um vídeo no Instagram.

Durante a campanha, o ídolo rubro-negro aprende a manusear alguns equipamentos utilizados pelas equipes da Comlurb para limpar a areia. Além disso, Diego também descarregou latas de lixo com um trator.

Como um bom camisa 10, o ex-jogador não poderia deixar de jogar um altinha na praia com um dos garis e com os banhistas que passavam pelo local.

Diego, ex-Flamengo, não descarta ser treinador

Em evento da empresa Stanley na Lagoa Rodrigo de Freitas, realizado no início de agosto, Diego pegou o apito e dirigiu uma das equipes que estava em campo, formada por jovens. Essa foi a primeira oportunidade do ex-jogador na beira do campo. Ao Lance!, ele garantiu que não pensa em virar treinador neste momento, seguindo o caminho do seu ex-companheiro Filipe Luís, mas não descarta essa possibilidade.

- Nesse momento não. Estou muito feliz com o que tenho feito, com as palestras, mentorias, transmitindo toda a experiência que tive no esporte, agora como comunicador. Mas eu não fecho as portas. Se um dia eu sentir falta desse mundo, desse caldeirão de emoções que é o futebol, eu posso voltar. Mas como eu disse, eu estou muito feliz como estou nesse momento - iniciou Ribas, que atualmente trabalha na TV Globo.

- Foi um desafio novo, claro. Conhecendo os jogadores pela primeira vez. Mas, como sempre, não falta entusiasmo, paixão e entrega. Foi legal para todo mundo - completou.