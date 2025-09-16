El Clássico na final? IA prevê o campeão da Champions League 2025/26

Nesta terça-feira (16), as principais equipes do mundo iniciam sua trajetória na Uefa Champions League. A temporada 2025/26 marca o segundo ano com o novo formato da fase de liga, introduzido pela UEFA no ano anterior. Gigantes como Real Madrid, Juventus, Borússia Dortmund e Arsenal estarão em campo.

De olho nisso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial (IA) do ‘X’, cravar os confrontos de semifinais e final da Champions 2025/26, e o campeão desta edição. Confira.

Semifinal

Barcelona x PSG

De acordo com a ferramenta, uma das semifinais desta edição de Champions League será entre Barcelona e PSG. Para a IA, as duas equipes têm grande potencial de se destacarem dentro da competição. Com destaque para Lamine Yamal e Ousmane Dembelé, devem definir uma das vagas para a final da competição.

Arriscando um palpite, a inteligência destacou que neste confronto o PSG avança até as finais, com um placar agregado de 4 a 2.

Real Madrid x Liverpool

Na outra chave, Real Madrid e Liverpool decidem quem enfrenta o PSG na grande decisão. Ainda de acordo com a IA, a equipe inglesa tem totais condições de dominar algumas artistas na competição e ir avançando de forma consistente. Enquanto os espanhois, como toda sua tradição contam com Mbappé e Vini Jr, na disputa por mais um título.

Para este confronto, a ferramenta apontou um favoritismo para o Liverpool. Liderados por Mohamed Salah, os Reds disputam a final contra o PSG após aplicar um 4 a 2 no placar agregado.

Final da Champions League 2025/26

PSG x Liverpool

Os dois favoritos ao título da Champions League 2025/26, para a Grok, são PSG e Liverpool. Na final hipotética, a IA previu que a constância dos ingleses vai prevalecer ao talento da equipe francesa. Segundo a ferramenta, os Reds desempenham melhor em jogos de alta pressão, enquanto o PSG depende de momentos individuais.

Na grande final da IA, o Liverpool vence o Paris Saint-Germain por 3 a 1, e chega ao sétimo título da Champions League.