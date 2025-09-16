menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Especialista bate martelo sobre lance capital em Cruzeiro x Bahia

Sinisterra e Gabigol garatiram a vitória da Raposa, Jean Lucas marcou para o Tricolor

Flavio Rodrigues de Souza
imagem cameraO árbitro Flavio Rodrigues de Souza durante partida entre Bahia e Cruzeiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/09/2025
09:27
  • Matéria
  • Mais Notícias

Kaio Jorge caiu na área da adversária e pediu a marcação de um pênalti no jogo que viria a ser a vitória do Cruzeiro de virada, por 2 a 1, sobre o Bahia, nesta segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova. Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro do jogo, não marcou a penalidade máxima. Paulo Caravina, especialista de arbitragem, analisou o lance em seu perfil "Sou do Apito". Confira;

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Percebam que o zagueiro está em direção a bola, o atacante é quem estica a perna e coloca no caminho do zagueiro. O Kaio Jorge não tenta dominar, ele realiza uma ação para impedir o zagueiro de ter o domínio da bola. Se o atacante tivesse tomado a frente e feito o movimento de domínio, aí sim daria para marcar o pênalti. Segue o jogo. Nem falta de ataque, nem pênalti deveriam ser marcados. Acertou a arbitragem! - analisou o especialista.

➡️ Conheça Rafael Guanaes, técnico do Mirassol, sensação no G4 do Brasileirão

Contra o Cruzeiro, o Bahia completou 11 jogos na Arena Fonte Nova e conheceu sua primeira derrota. Até então, eram sete vitórias e três empates. Indo além, o time treinador por Rogério Ceni não perdia em casa desde o dia 7 de maio, quando foi superado pelo Nacional (URU), na fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Bahia e Cruzeiro estão entre melhores mandantes da Série A

  1. Flamengo - 30 pontos em 12 jogos (83% de aproveitamento)
  2. Cruzeiro - 28 pontos em 12 jogos (77%)
  3. Mirassol - 22 pontos em 10 jogos (73%)
  4. Bahia - 24 pontos em 11 jogos (72%)
  5. Palmeiras - 23 pontos em 11 jogos (69%)
Gabigol jogador do Cruzeiro comemora seu gol com jogadores do seu time durante partida contra o Bahia no estadio Arena Fonte Nova pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Jhony Pinho/AGIF
Gabigol marcou no fim para garantir a vitória do Cruzeiro sobre o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias