Especialista bate martelo sobre lance capital em Cruzeiro x Bahia

Kaio Jorge caiu na área da adversária e pediu a marcação de um pênalti no jogo que viria a ser a vitória do Cruzeiro de virada, por 2 a 1, sobre o Bahia, nesta segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova. Flávio Rodrigues de Souza, o árbitro do jogo, não marcou a penalidade máxima. Paulo Caravina, especialista de arbitragem, analisou o lance em seu perfil "Sou do Apito". Confira;

- Percebam que o zagueiro está em direção a bola, o atacante é quem estica a perna e coloca no caminho do zagueiro. O Kaio Jorge não tenta dominar, ele realiza uma ação para impedir o zagueiro de ter o domínio da bola. Se o atacante tivesse tomado a frente e feito o movimento de domínio, aí sim daria para marcar o pênalti. Segue o jogo. Nem falta de ataque, nem pênalti deveriam ser marcados. Acertou a arbitragem! - analisou o especialista.

Contra o Cruzeiro, o Bahia completou 11 jogos na Arena Fonte Nova e conheceu sua primeira derrota. Até então, eram sete vitórias e três empates. Indo além, o time treinador por Rogério Ceni não perdia em casa desde o dia 7 de maio, quando foi superado pelo Nacional (URU), na fase de grupos da Libertadores.

Bahia e Cruzeiro estão entre melhores mandantes da Série A

Flamengo - 30 pontos em 12 jogos (83% de aproveitamento) Cruzeiro - 28 pontos em 12 jogos (77%) Mirassol - 22 pontos em 10 jogos (73%) Bahia - 24 pontos em 11 jogos (72%) Palmeiras - 23 pontos em 11 jogos (69%)