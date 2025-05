O lateral-esquerdo brasileiro Maicon Araújo dos Santos, de 25 anos, vem se destacando em atuações pelo Levski Sofia, um dos clubes mais tradicionais da Bulgária. Após chegar à final do Campeonato Carioca em 2024 com o Nova Iguaçu, o brasileiro ajudou sua atual equipe a conquistar o vice-campeonato da Parva Liga 24/25.

Individualmente Maicon também tem chamado a atenção. Com mais de 30 jogos na temporada, contribuindo com duas assistências, o atleta de 25 anos se tornou, segundo o SofaScore, o segundo lateral-esquerdo brasileiro com a maior nota na temporada, com nota 7,26. Ele fica à frente de nomes como Abner Vinícius, do Lyons, com 6,85; Carlos Augusto, da Internazionale de Milão, com 6,94; Samuel Lino, do Atlético Madrid, com 6,98; e Caio Henrique, do AS Monaco, com 7,06. O único LE brasileiro que tem mais pontos que Maicon na plataforma é Douglas Santos, do Zenit, detentor da nota 7,41.

— Nunca é fácil deixar o próprio país e mudar para um novo, com cultura, idioma e pessoas diferentes. Mas recebi muito apoio do Levski Sofia, dos meus parentes e amigos e felizmente consegui me adaptar bem aqui. Tem sido uma temporada muito iluminada, consegui me firmar na equipe e ajudar meus companheiros a conquistar bons resultados, que é o mais importante — disse Maicon, sobre sua primeira temporada na Europa.

Levski Sofia se encontra, na atual temporada 2024-2025, na 2ª colocação na First Professional Football League. Essa posição coloca o clube na UEFA Conference League, uma importante competição europeia que reúne equipes de diversos países da Europa. Esta seria a terceira vez que a equipe da capital búlgara disputaria a competição.

— O time vem tendo bons resultados. Estamos na segunda colocação do campeonato, com 13 pontos a mais que o terceiro colocado, e com grandes expectativas para a próxima temporada. Nossa equipe está preparada para este retorno à Conference e iremos brigar até o fim para fazer uma boa campanha” — completou Maicon.

Carreira

Titular em todas as partidas que disputou em 24/25 pelo Levski Sofia, um dos maiores clubes da Bulgária e que já representou o país em diversas edições de Champions League, Maicon Araújo já defendeu o Serra, Nova Venécia FC, Vitória-ES e o Nova Iguaçu. Ao longo de sua carreira, o jogador atuou em mais de 140 partidas, contabilizando cinco gols e 22 assistências.

