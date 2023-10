O jovem atacante Breno, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, segue trilhando seus passos no futebol internacional. No último final de semana, o brasileiro estreou oficialmente pelo Cherno More, da Bulgária, contribuindo com a assistência para o segundo gol do time diante do Lokomotiv Plovdiv. A partida, que pois a frente os dois primeiros colocados da tabela da Parva Liga, terminou empatada pelo placar de 2 a 2.