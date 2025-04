Praticamente recuperado de uma cirurgia realizada há pouco mais de um mês, o atacante André Shinyashiki, do Arda Kardzhali, da Bulgária, viaja nos próximos dias de volta para o país europeu. O atleta foi para São Paulo, sua cidade natal, para ser operado e se restabelecer da intervenção cirúrgica. André comentou o quanto foi importante ter o apoio dos familiares e dos amigos num momento tão delicado.

- É uma situação que nenhum jogador quer passar. Ser impedido por razões físicas de desempenhar a sua profissão. O pós-operatório é um momento importante, em que o carinho e a força psicológica de quem gosta de você faz toda diferença. Voltarei para o meu clube recuperado e também reenergizado -declarou.

🤔 Como está o Arda Kardzhali de André Shinyashiki?

Restando uma rodada para a fase de pontos corridos ser encerrada, o Arda Kardzhali ocupa a terceira colocação da liga búlgara. A trigésima e última rodada da primeira etapa terminará no próximo final de semana. O líder da competição tem uma vantagem considerável, mas André garantiu que sua equipe lutará para realizar a melhor campanha possível na reta final do campeonato.

André Shinyashiki em recuperação de lesão pelo Arda (Foto: Reprodução)

- O que nos cabe é tentar vencer todas as partidas. Se isso nos permitirá ser vice-campeões, por exemplo, veremos no final. Particularmente, desejo dar a minha parcela de contribuição para que o meu time possa ter o melhor posicionamento possível - encerrou.

Formado no futebol dos Estados Unidos, André chegou ao Arda em fevereiro, contrato após deixar o Neftchi PFK, do Azerbaijão. Até o momento, já entrou em campo em três oportunidades, com uma vitória, um empate e uma derrota, e 59 minutos somados nos compromissos.