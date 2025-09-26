Ex-Manchester United dispara: ‘Bruno Fernandes não é um líder’
Gabby Agbonlahor criticou a liderança do meia português
- Matéria
- Mais Notícias
A crise de resultados do Manchester United estendeu-se para a esfera de liderança do elenco, com a decisão de alterar o capitão da equipe sendo alvo de críticas, mesmo após anos da decisão. O ex-jogador inglês Gabby Agbonlahor, atualmente comentarista do veículo talkSPORT, questionou a mudança da braçadeira de Harry Maguire para Bruno Fernandes, afirmando que o português não possui o perfil de liderança para o cargo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Após supostamente sofrer um soco de Valverde, jogador quebra silêncio: ‘Quis largar o futebol’
Futebol Internacional26/09/2025
- Futebol Internacional
Jornalista prevê PSG fora da Ligue 1: ‘Acabará o dinheiro’
Futebol Internacional26/09/2025
- Futebol Internacional
Titular do Barcelona sofre lesão e ficará mais de um mês afastado
Futebol Internacional26/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
— Não sei por que tiraram a capitania de Harry Maguire. Bruno Fernandes não é um líder, ele é um grande jogador. Eu olhava para Harry Maguire no jogo contra o Chelsea e ele estava lá, sendo físico e agressivo. Ele fala com os companheiros, é um líder nato — afirmou Agbonlahor.
Mudança na capitania
Harry Maguire chegou ao Manchester United em 2020, vindo do Leicester, e assumiu o posto de capitão seis meses após sua chegada. No final da temporada europeia 2022-23, sob o comando de Ten Hag, a capitania foi transferida. Na ocasião da troca, Maguire usou as redes sociais para manifestar sua decepção e agradecer o apoio dos torcedores.
— Após conversas com o técnico hoje, ele me informou que está mudando de capitão. Ele me explicou seus motivos e, embora eu esteja extremamente decepcionado, continuarei dando o meu melhor sempre que vestir a camisa. Queria agradecer imensamente aos fãs do Manchester United por todo o apoio brilhante enquanto usei a braçadeira — postou Maguire, em 2022.
Má fase do Manchester United
O Manchester United coleciona resultados negativos sob o comando do técnico Ruben Amorim. A má fase do clube acentuou-se com as derrotas para o Manchester City e Arsenal, resultando no pior início de Premier League da equipe desde a temporada 1992-93, quando também somou apenas quatro pontos nas quatro primeiras rodadas. Além disso, amargou uma eliminação precoce na segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, contra o Grimsby Town, da quarta divisão.
Na última rodada da Premier League, o United venceu o clássico contra o Chelsea, por 2 a 1, no Old Trafford. Com a sobrevida, os Diabos Vermelhos voltam aos gramados no sábado (27), às 08h30, no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), pela sexta rodada do Campeonato Inglês.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias