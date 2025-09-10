Ex-Manchester United, Christian Eriksen acerta com novo clube

Após deixar o Manchester United neste verão, Christian Eriksen ficou livre no mercado e está próximo de ser anunciado por um novo clube. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o meia dinamarquês já possui um acordo com o Wolfsburg e apenas detalhes contratuais estão pendentes entre as partes.

Aos 33 anos, Eriksen não renovou seu contrato com o Manchester United e ficou, durante toda a janela de transferências europeia, livre no mercado. Porém, os movimentos concretos de clubes interessados só aconteceram após o fechamento do mercado para compras e vendas. Nesse sentido, o Wolfsburg tinha a concorrência do Bayer Leverkusen, que enxergava o meia como um possível substituto para Florian Wirtz. Além dos alemães, o Grêmio também esteve ligado ao jogador.

A janela de transferências da Bundesliga, assim como na maioria dos países da Europa, já está fechada. Porém, a situação de Christian Eriksen é diferente: como o jogador está livre no mercado desde que seu contrato com o United expirou, ele pode ser registrado normalmente pelo Wolfsburg.

Eriksen comemora gol do Manchester United sobre o Fenerbahçe pela Europa League (Foto: Ozan Kose/AFP)

Passagem de Eriksen no Manchester United

Christian Eriksen chegou ao Manchester United em julho de 2022, depois de se destacar no Brentford e assim que Erik ten Hag assumiu os Red Devils. Em três temporadas em Old Trafford, Eriksen totalizou 107 partidas por todas as competições, marcou oito gols e distribuiu com 19 assistências. Além das estatísticas, o dinamarquês conquistou dois títulos em Manchester: a FA Cup e a Taça da Liga Inglesa.

