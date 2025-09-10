Ex-Manchester United, Christian Eriksen acerta com novo clube
Meia estava livre no mercado após seu contrato com os Red Devils expirar
Após deixar o Manchester United neste verão, Christian Eriksen ficou livre no mercado e está próximo de ser anunciado por um novo clube. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, o meia dinamarquês já possui um acordo com o Wolfsburg e apenas detalhes contratuais estão pendentes entre as partes.
Aos 33 anos, Eriksen não renovou seu contrato com o Manchester United e ficou, durante toda a janela de transferências europeia, livre no mercado. Porém, os movimentos concretos de clubes interessados só aconteceram após o fechamento do mercado para compras e vendas. Nesse sentido, o Wolfsburg tinha a concorrência do Bayer Leverkusen, que enxergava o meia como um possível substituto para Florian Wirtz. Além dos alemães, o Grêmio também esteve ligado ao jogador.
A janela de transferências da Bundesliga, assim como na maioria dos países da Europa, já está fechada. Porém, a situação de Christian Eriksen é diferente: como o jogador está livre no mercado desde que seu contrato com o United expirou, ele pode ser registrado normalmente pelo Wolfsburg.
Passagem de Eriksen no Manchester United
Christian Eriksen chegou ao Manchester United em julho de 2022, depois de se destacar no Brentford e assim que Erik ten Hag assumiu os Red Devils. Em três temporadas em Old Trafford, Eriksen totalizou 107 partidas por todas as competições, marcou oito gols e distribuiu com 19 assistências. Além das estatísticas, o dinamarquês conquistou dois títulos em Manchester: a FA Cup e a Taça da Liga Inglesa.
