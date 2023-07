Mendy foi acusado de violentar uma mulher de 24 anos em outubro de 2020. Em 2018, outra mulher, de 29 anos, teria acusado o jogador do mesmo crime. De acordo com o veredito do julgamento, foi decidido que os atos sexuais envolvendo o atleta com as denunciantes em questão foram todos consensuais. Ao ouvir a sentença, Mendy foi às lágrimas.