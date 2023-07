Os Spurs não desistiram de manter Kane em seu elenco e ofereceram ao jogador uma extensão do vínculo atual, que vai até junho de 2024. De acordo com as informações do "The Telegraph", a diretoria lhe ofereceu um salário semanal de 470 mil euros, além de um posto dentro do clube quando se aposentar. O atacante está a poucos gols de bater o recorde histórico de Alan Shearer como maior artilheiro da história da Premier League e uma saída para o futebol alemão poderia inviabilizar a marca. São 213 gols para o atual capitão da seleção da Inglaterra, contra 260 para o ídolo do Newcastle e atual detentor do posto.