> As punições e violações:



O Barcelona levou uma multa de € 500 mil (R$ 2,7 milhões) por "reportar erradamente, no ano fiscal de 2022, lucros na alienação de ativos intangíveis (exceto transferências de jogadores) que não são uma receita relevante conforme o regulamento".



O Manchester United, por outro lado, terá que pagar uma multa de € 300 mil (R$ 1,6 milhão) por registrar "pequenos déficits".



