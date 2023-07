O meia foi contratado a custo zero junto ao Tottenham em janeiro de 2022, mas acabou sofrendo com algumas lesões e problemas físicos durante sua passagem pelos Toffees. No início da última época, foi cedido por empréstimo ao Besiktas com a permissão de Frank Lampard. Entretanto, atuou em apenas 15 oportunidades, com três gols marcados. Cerca de três meses antes do fim dos campeonatos na Turquia, foi afastado e não entrou mais em campo por opção do comandante Senol Gunes.