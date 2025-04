Ex-jogadores do Arsenal se encontram como técnicos após reviravolta

O ex-jogador do Arsenal Jack Wilshere assumiu o cargo de técnico do Norwich City, da Inglaterra, após a demissão de Johannes Hoff Thorup do comando da equipe nesta terça-feira (22). Essa vai ser a primeira experiência a nível profissional de Wilshere como treinador. Ele vai enfrentar se ex-companheiro de equipe, Aaron Ramsey, que comanda o Cardiff City, na última rodada da EFL Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês.

O Norwich City anunciou a decisão de ter Wilshere como técnico logo após a demissão de Hoff Thorup. O dinamarquês foi demitido após três derrotas consecutivas, que foram responsáveis por encerrar as esperanças do Norwich de alcançar os play-offs da Championship. O time ocupa a 14ª posição na tabela, 13 pontos atrás dos seis primeiros colocados, e Wilshere foi colocado no comando para os dois últimos jogos da temporada.

O diretor esportivo do Norwich, Ben Knapper, explicou a saída do antigo treinador e projetou as expectativas do clube sobre o novo comando técnico.

— Embora tenhamos feito essa nomeação com um foco de longo prazo e alinhada com a estratégia e direção mais ampla do clube, infelizmente os resultados e desempenhos recentes tornaram necessário fazermos uma mudança — Afirmou o diretor.

Esta será a primeira experiência profissional de Wilshere como treinador. O ex-jogador de 33 anos do Arsenal já atuou como treinador do time sub-18 do clube londrino e, em sua primeira temporada, levou a equipe à final da FA Youth Cup.

Wilshere enfrentará o time de Ramsey na última rodada

Na penúltima rodada da Championship, o Norwich City enfrenta o Middlesbrough, time comandado por Michael Carrick, ex-jogador do Manchester United. Já na última rodada, os comandados de Wilshere enfrentam o Cardiff City, ameaçado de rebaixamento, no último dia da temporada, em 3 de maio. O time é treinado por Aaron Ramsey, que foi caompanheiro de Wilshere no Arsenal por muitos anos.