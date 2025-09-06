O zagueiro Manuel Akanji explicou os motivos de ter saído do Manchester City para a Inter de Milão, por empréstimo. Segundo o jogador, uma fala do treinador Pep Guardiola sobre a alta concorrência que teria na temporada o desmotivou a seguir jogando no time londrino.

Em entrevista coletiva pela seleção da Suíça, o atleta revelou o que o técnico falou aos zagueiros, alertando-os da divisão entre titulares, reservas e os demais – sem deixar claro se ele sabia em qual categoria estaria inserido:

— Ele deixou claro para nós, seis zagueiros, que dois jogariam e dois ficariam no banco. E que seria difícil para o restante. Não gostei de ouvir isso, porque sempre espero estar em campo — desabafou Akanji sobre Guardiola.

Jogador de confiança de Pep na última temporada, quando disputou 40 partidas, o atleta foi perguntado do motivo de ter perdido protagonismo na rotação do City. A resposta foi incisiva: "Terão que perguntar a ele". Akanji admitiu que a saída foi difícil de assimilar, mas garante que está feliz e motivado com a nova trajetória na Itália:

— Ainda me custa aceitar que, de repente, já não faço parte da família do City, embora, de certa forma, ainda sinta que faço. Minha família e eu nos sentimos muito bem em Manchester e, sem dúvida, vamos sentir falta da vida lá. Mas estou muito feliz que tudo tenha saído bem, gosto muito da Inter — finalizou.

O acordo entre os clubes é por empréstimo com opção de compra – no valor de 15 milhões de euros (aproximadamente 95 milhões de reais) – ao final do contrato. A transação pode se tornar obrigatória caso haja o cumprimento de uma série de metas. No entanto, o zagueiro deixa o futuro em aberto para um possível retorno: "O fato é que estou emprestado à Inter, então, teoricamente, é possível retornar a Manchester".

Manuel Akanji, zagueiro do Manchester City emprestado à Inter de Milão (Foto: Reprodução/X)

🏆 Títulos de Akanji no Manchester City de Pep Guardiola

O suíço chegou ao clube de Londres em 2022, vindo do Borussia Dortmund. Desde então, disputou 136 partidas e conquistou sete títulos: Intercontinental de Clubes da Fifa (2024), Champions League (2022/23), Supercopa da Uefa (2023/24), duas Premier League (2022/23 e 2023/24), Copa da Inglaterra (2022/23) e Supercopa da Inglaterra (2024).