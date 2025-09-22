menu hamburguer
Ex-jogador do Arsenal questiona contratação de Gyökeres, comprado por 415 milhões de reais

O atacante chega com altas expectativas no Arsenal

Viktor Gyökeres comemora o quinto gol do Arsenal contra o Leeds United, pela Premier League (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)
Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/09/2025
07:00
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um dos principais nomes que chegaram ao Arsenal na última janela de transferências foi o do atacante Viktor Gyökeres. Apesar da grande temporada no último ano, a vinda do sueco foi contestada pelo ex-zagueiro Gaël Clichy, ícone dos Gunners que esteve no Emirates Stadium entre 2003 e 2011. A transação envolvendo Gyökeres custou mais de 415 milhões de reais aos cofres do clube.

Segundo o ex-jogador, os torcedores estavam à espera de outro nome para o ataque: Alexander Isak. No entanto, o também sueco assinou pelo rival Liverpool em uma transferência recorde na Inglaterra (907 milhões de reais).

Será ele o jogador que os adeptos do Arsenal queriam? Não creio — desabafou Clichy.

Contudo, o campeão da Premier League 2003/04 confessou que o centroavante ainda pode se encaixar no plano tático do treinador Mikel Arteta caso os pontas do Arsenal correspondam:

— Parece-me que Arteta quer que os seus pontas [...] coloquem a bola na área — explicou Gaël, apontando que tal situação criaria ótimas chances de gol para o jogador.

Gyokeres, jogador do Arsenal e da seleção da Suécia (Foto: Reprodução/Suécia)
Gyokeres, jogador do Arsenal e da seleção da Suécia (Foto: Reprodução/Suécia)

🔢 Números de Viktor Gyökeres, do Arsenal

Na temporada atual, Gyökeres soma três gols em seis jogos, incluindo Premier League e Champions League. Na última época, no entanto, o atacante registrou assustadoras 124 participações em gols em 102 partidas. Confira:

⚽ 102 jogos
🥅 97 gols
📤 27 assistências
🏆 Títulos: Primeira Liga 2023/24 e 2024/25 e Taça de Portugal 2024/25

