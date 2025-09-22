Ex-jogador do Arsenal questiona contratação de Gyökeres, comprado por 415 milhões de reais
O atacante chega com altas expectativas no Arsenal
Um dos principais nomes que chegaram ao Arsenal na última janela de transferências foi o do atacante Viktor Gyökeres. Apesar da grande temporada no último ano, a vinda do sueco foi contestada pelo ex-zagueiro Gaël Clichy, ícone dos Gunners que esteve no Emirates Stadium entre 2003 e 2011. A transação envolvendo Gyökeres custou mais de 415 milhões de reais aos cofres do clube.
Segundo o ex-jogador, os torcedores estavam à espera de outro nome para o ataque: Alexander Isak. No entanto, o também sueco assinou pelo rival Liverpool em uma transferência recorde na Inglaterra (907 milhões de reais).
— Será ele o jogador que os adeptos do Arsenal queriam? Não creio — desabafou Clichy.
Contudo, o campeão da Premier League 2003/04 confessou que o centroavante ainda pode se encaixar no plano tático do treinador Mikel Arteta caso os pontas do Arsenal correspondam:
— Parece-me que Arteta quer que os seus pontas [...] coloquem a bola na área — explicou Gaël, apontando que tal situação criaria ótimas chances de gol para o jogador.
🔢 Números de Viktor Gyökeres, do Arsenal
Na temporada atual, Gyökeres soma três gols em seis jogos, incluindo Premier League e Champions League. Na última época, no entanto, o atacante registrou assustadoras 124 participações em gols em 102 partidas. Confira:
⚽ 102 jogos
🥅 97 gols
📤 27 assistências
🏆 Títulos: Primeira Liga 2023/24 e 2024/25 e Taça de Portugal 2024/25
