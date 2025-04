Vencedor da Bola de Ouro critica Neymar: ‘Pensa muito em si mesmo’

Lothar Matthaus, um dos maiores ídolos da história do Bayern de Munique e vencedor da Bola de Ouro em 1990, fez duras críticas a Neymar ao ser questionado sobre a possibilidade do brasileiro atuar no clube alemão. A declaração foi dada em entrevista ao correspondente Arthur Quezada, da "TNT Sports".

- No Bayern, nós não queremos um showman. Neymar pensa muito em si mesmo. Eu vi isso muitas vezes", afirmou Matthaus.

Apesar de reconhecer o talento do camisa 10 da Seleção Brasileira, o ex-jogador ressaltou que o perfil do atleta não condiz com a cultura do time bávaro.

- Um dos melhores jogadores do mundo, por isso jogou nos clubes onde jogou, fez dinheiro e está tudo bem. Mas o Bayern é uma família, nós andamos um pelos outros. Tenho a sensação que o Neymar anda mais por ele mesmo do que pelo time - completou.

Matthaus, que brilhou na Copa do Mundo de 1990 e é figura histórica no futebol europeu, acredita que Neymar poderia ter sido importante para o Bayern em outra fase da carreira.

- 11 anos atrás, seria ótimo para o Bayern e para o futebol alemão ter o Neymar, mas de uma maneira diferente de jogar da que mostrou nos últimos 10 anos - disse o alemão.

Ainda que veja potencial para mudança, o alemão reforçou que o clube valoriza o espírito coletivo.

- Nós não precisamos de alguém que prioriza a si mesmo, nós precisamos de alguém que ande junto com o time - finalizou.

Matthaus foi entrevistado pela "TNT Sports" na Allianz Arena antes do duelo entre Bayern de Munique e Inter de Milão, pelas oitavas de final. A partida terminou com uma vitória da Inter por 2 a 1.

Lothar Matthaus venceu a Copa do Mundo pela Alemanha em 1990 (Foto: AFP)

Neymar quase foi para o Bayern de Munique

Recentemente, em entrevista no "Podpah", Neymar revelou que, em 2011, teve uma proposta pessoal de Pep Guardiola para se juntar à ele no Bayern de Munique. O jogador deu detalhes do encontro e explicou o motivo de ter escolhido o Barcelona na ocasião.