Barcelona x Borussia Dortmund: confrontos pela Champions

Barcelona e Borussia Dortmund são duas equipes com tradição e destaque no futebol europeu. Quando se enfrentam pela UEFA Champions League, as partidas costumam ser muito aguardadas, dado o alto nível técnico e a qualidade dos jogadores envolvidos. Apesar de terem se encontrado poucas vezes, cada confronto trouxe momentos memoráveis e resultados que influenciaram o andamento da competição. A seguir, relembre cada duelo entre esses gigantes. O Lance! relembra os três confrontos entre Barcelona x Borussia Dortmund.

Temporada 2019/2020 – Fase de grupos

17 de setembro de 2019 – Borussia Dortmund 0 x 0 Barcelona

A partida inaugural entre Borussia Dortmund e Barcelona na fase de grupos da temporada 2019/20 terminou sem gols, mas não faltou emoção no Signal Iduna Park. O Dortmund pressionou bastante, com Marco Reus sendo protagonista e criando boas oportunidades, incluindo um pênalti defendido espetacularmente por Marc-André ter Stegen. A defesa catalã também foi determinante para segurar o resultado, deixando tudo aberto para o jogo seguinte.

27 de novembro de 2019 – Barcelona 3 x 1 Borussia Dortmund

Na partida de volta, no Camp Nou, o Barcelona se impôs desde o início. Lionel Messi brilhou com uma atuação memorável, anotando um gol e contribuindo com duas assistências. Além do argentino, Luis Suárez e Antoine Griezmann também marcaram, consolidando uma vitória importante. Jadon Sancho diminuiu para o Dortmund, mas já era tarde demais para uma reação completa. Com esse resultado, o Barcelona confirmou sua liderança e classificação às oitavas de final da Champions League.

Temporada 2024/2025 – Fase de grupos

11 de dezembro de 2024 – Borussia Dortmund 2 x 3 Barcelona

Cinco anos depois, Borussia Dortmund e Barcelona voltaram a se enfrentar em uma partida eletrizante e cheia de alternativas no placar. Jogando em casa, os alemães buscaram o controle inicial, mas o Barcelona foi eficiente ofensivamente e garantiu uma vitória crucial por 3 a 2. O jogo foi marcado por constantes mudanças no domínio das ações e pela resiliência dos espanhóis, que conseguiram somar pontos fundamentais para avançar na competição.

Histórico e curiosidades de Barcelona x Borussia Dortmund

Esses três confrontos na UEFA Champions League entre Barcelona e Borussia Dortmund destacaram-se pelo equilíbrio, qualidade técnica e emoção constante. Mesmo com poucos encontros, cada partida foi capaz de proporcionar grandes espetáculos para os fãs do futebol. Messi, Suárez e Griezmann pelo lado espanhol, e Reus, Sancho e Haaland pelo lado alemão, foram alguns dos protagonistas que engrandeceram esses duelos históricos.

Impacto das partidas

Para o Barcelona, os confrontos contra o Borussia Dortmund ajudaram a reforçar sua posição como uma das equipes mais consistentes e perigosas do futebol europeu. A vitória em 2019, especialmente, ajudou a pavimentar uma caminhada mais tranquila rumo às fases eliminatórias. Para o Borussia Dortmund, os embates contra o Barcelona representaram grandes desafios, permitindo que a equipe medisse forças e identificasse pontos a serem aprimorados para futuros torneios.

Esses duelos continuam na memória dos torcedores, mostrando claramente como a UEFA Champions League proporciona momentos únicos e inesquecíveis, especialmente quando coloca frente a frente equipes do calibre de Barcelona e Borussia Dortmund.