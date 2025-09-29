menu hamburguer
Futebol Internacional

Ex-jogador afirma que recusou o Real Madrid: ‘Todo o dinheiro do mundo’

Andrey Arshavin tem 144 partidas e 31 gols com a camisa do Arsenal

João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
14:23
Espanha e Rússia se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo, às 11h, em Moscou. O último confronto em partidas oficias das seleções foi em 2008, pela semifinal da Eurocopa. O L! relembra os jogadores da equipe de Fernando Torres, Xavi e companhia que venceu a equipe de Arshavin no torneio. Confira!
imagem cameraArshavin marca Iniesta no confronto entre Rússia e Espanha na Eurocopa de 2008 (Foto: AFP)
O Real Madrid enfrenta o Kairat Almaty, nesta terça-feira (30), às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League. A partida será disputada no estádio Ortalyq, no Cazaquistão. Em entrevista, o ex-jogador do Kairat, Andrey Arshavin, afirmou que jamais defenderia a camisa do clube Merengue por seu vínculo com o Barcelona.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Arshavin teve grande destaque no Zenit e também no Arsenal de Arsene Wenger. Apesar do interesse de grandes clubes, Arshavin sempre manteve uma postura firme: recusaria jogar no Real Madrid, clube que considerava um tabu por seu amor declarado ao Barcelona.

Andrei Arshavin afirma que jamais jogaria no Real Madrid (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Em entrevista ao jornal espanhol "AS", Arshavin declarou publicamente que jamais jogaria no Real, por ser fã do Barça desde sempre. Após a Euro 2008 e a conquista da UEFA com o Zenit, o jogador recebeu proposta do Barça no valor de 15 milhões de euros, mas o Zenit recusou.

— Há muito tempo sou admirador do Barcelona. Nem por todo o dinheiro do mundo jogaria lá — confessou ao ser perguntado se jogaria pelo Real Madrid

➡️Atlético de Madrid atropela Real, e torcedores reagem: ‘Vexame’

Almaty se tornou um segundo lar para Arshavin. Fora dos holofotes e da pressão dos grandes centros, ele encontrou paz e conforto para se despedir do futebol. o atacante encerrou sua carreira no Kairat, adversário do Real Madrid neste terça-feira, em 2018, após dois anos e meio no clube. O russo deixou sua marca com 30 gols e 37 assistências em 108 jogos, além de conquistas como a Copa e a Supercopa locais.

— Só lá (além de São Petersburgo, sua cidade natal, onde fez história com o Zenit) vivi confortavelmente, sem sofrimento, sem aquela pressão constante — afirmou Arshavin sobre sua passagem pelo Kairat

Real Madrid na Champions League

Pela primeira rodada da fase de grupos, o Real Madrid bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1. Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos de pênalti, enquanto Weah abriu o placar para os franceses.

O Real Madrid terá desfalque dos defensores Eder Militão e Dani Carvajal. Os atletas têm lesão confirmada após a derrota para o Atlético de Madrid por 5 a 2, no último domingo (28), no Campeonato Espanhol.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

