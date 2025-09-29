Ex-jogador afirma que recusou o Real Madrid: ‘Todo o dinheiro do mundo’
Andrey Arshavin tem 144 partidas e 31 gols com a camisa do Arsenal
O Real Madrid enfrenta o Kairat Almaty, nesta terça-feira (30), às 13h45 (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League. A partida será disputada no estádio Ortalyq, no Cazaquistão. Em entrevista, o ex-jogador do Kairat, Andrey Arshavin, afirmou que jamais defenderia a camisa do clube Merengue por seu vínculo com o Barcelona.
Arshavin teve grande destaque no Zenit e também no Arsenal de Arsene Wenger. Apesar do interesse de grandes clubes, Arshavin sempre manteve uma postura firme: recusaria jogar no Real Madrid, clube que considerava um tabu por seu amor declarado ao Barcelona.
Em entrevista ao jornal espanhol "AS", Arshavin declarou publicamente que jamais jogaria no Real, por ser fã do Barça desde sempre. Após a Euro 2008 e a conquista da UEFA com o Zenit, o jogador recebeu proposta do Barça no valor de 15 milhões de euros, mas o Zenit recusou.
— Há muito tempo sou admirador do Barcelona. Nem por todo o dinheiro do mundo jogaria lá — confessou ao ser perguntado se jogaria pelo Real Madrid
➡️Atlético de Madrid atropela Real, e torcedores reagem: ‘Vexame’
Almaty se tornou um segundo lar para Arshavin. Fora dos holofotes e da pressão dos grandes centros, ele encontrou paz e conforto para se despedir do futebol. o atacante encerrou sua carreira no Kairat, adversário do Real Madrid neste terça-feira, em 2018, após dois anos e meio no clube. O russo deixou sua marca com 30 gols e 37 assistências em 108 jogos, além de conquistas como a Copa e a Supercopa locais.
— Só lá (além de São Petersburgo, sua cidade natal, onde fez história com o Zenit) vivi confortavelmente, sem sofrimento, sem aquela pressão constante — afirmou Arshavin sobre sua passagem pelo Kairat
Real Madrid na Champions League
Pela primeira rodada da fase de grupos, o Real Madrid bateu o Olympique de Marseille por 2 a 1. Mbappé marcou os dois gols da equipe espanhola, ambos de pênalti, enquanto Weah abriu o placar para os franceses.
O Real Madrid terá desfalque dos defensores Eder Militão e Dani Carvajal. Os atletas têm lesão confirmada após a derrota para o Atlético de Madrid por 5 a 2, no último domingo (28), no Campeonato Espanhol.
