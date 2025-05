Autor de gol decisivo para o Fluminense em 2018, o volante Richard é destaque do Alanyaspor, da Turquia. Na vitória sobre o Konyaspor, pela penúltima rodada do Campeonato Turco, o jogador completou 70 jogos pelo clube com direito a assistência para comemorar a marca.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em sua segunda temporada pelo clube, tornou-se pilar do time, sendo o líder da equipe em desarmes e interceptações por jogo, segundo o Sofascore. Ao todo, soma 66 partidas - sendo titular na maioria - dois gols e quatro assistências na Turquia. Antes de chegar à Europa, passou por Cruzeiro, Ceará, Athletico-PR, Corinthians e Fluminense, clube pelo qual se destacou no cenário nacional.

continua após a publicidade

O Alanyaspor está em 15º na Trendyol Super Liga, mas já não corre risco de rebaixamento. Com 42 pontos, tem cinco a mais do que o Bodrum, primeiro dentro da zona da degola, de forma que não pode mais ser alcançado. A equipe encerra a temporada em casa, no Estádio Bahcesehir Okullari, no dia 31 (sábado), contra o Sivasspor.

Relembre a passagem de Richard pelo Fluminense

Richard chegou ao Fluminense em agosto de 2017, emprestado pelo Atibaia, de São Paulo, após ser observado pelo scout tricolor. O volante chegou junto com o atacante Robinho, que também pertencia ao time paulista e foi o maior investimento do Flu naquela temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O contrato de empréstimo valia até o fim do Campeonato Carioca e foi tempo suficiente para o jogador chamar atenção de Abel Braga, tornando-se peça importante no meio de campo. Assim, em fevereiro de 2018, o clube exerceu a compra de 50% direitos econômicos do meia, que assinou por quatro anos. Segundo dados do Sofascore, Richard disputou 58 jogos com a armadura tricolor, sendo autor de quatro gols e uma assistência. Desses gols, o mais marcante foi o último, que salvou o Fluminense do rebaixamento de fechou sua passagem pelo clube.

Fluminense 1 x 0 América-MG

Richard comemora seu gol com jogadores do Fluminense durante partida contra o America-MG, pelo Campeonato Brasileiro de 2018 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na reta final do Brasileirão de 2018, depois de vencer o Atlético-MG por 1 a 0 na 30ª rodada, o Flu passou sete jogos sem balançar as redes, perdendo cinco vezes e empatando duas. Em 14º lugar, dependia apenas de si para não cair para a Série B, mas precisava empatar ou vencer o América-MG, no Maracanã, para a permanência se concretizar. Uma derrota faria com que dependesse de resultados de Vasco, Chapecoense e Sport.

Diante de mais de 35 mil torcedores, o Fluminense, comandado pelo interino Fábio Moreno (Marcelo Oliveira, que sucedeu Abel Braga, deixou o cargo dias antes), entrou em campo pressionado. E a partida começou com sufoco para o torcedor carioca: ainda no primeiro tempo, Júlio Cesar defendeu pênalti de Luan e o zagueiro Gum tirou uma bola em cima da linha. O gol salvador de Richard saiu aos 41 minutos, de cabeça, para afastar a Série B e garantir a classificação para a Sul-Americana