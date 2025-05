Oitavas, premiação e mais: o que está em jogo para o Fluminense na Sul-Americana

O Fluminense enfrenta o Once Caldas na próxima quinta-feira (29), no Maracanã, em duelo que vale a liderança do grupo F da Sul-Americana. Com ambas equipes já classificadas ao mata-mata, o Tricolor precisa vencer para terminar a chave em como líder. Mas, afinal, do que vale o primeiro lugar em termos práticos?

continua após a publicidade

➡️ Fluminense alivia “DM” com evolução de Canobbio e Bernal; veja lista

Na Sula, o líder de cada chave garante vaga nas oitavas. Os segundos colocados, contudo, avançam para a fase de playoffs – ou 16 avos de final –, na qual enfrentam os times que terminaram a fase de grupos da Libertadores na terceira posição. Assim, a vitória sobre os colombianos dá ao Flu dias de descanso e a certeza que estará entre os 16 melhores times da competição.

Premiação da Sul-Americana

Além da classificação direta nas oitavas de final, o primeiro lugar do grupo é beneficiado também financeiramente. Por conseguir vaga pelo menos nos playoffs da Sul-Americana, o Fluminense tem pelo menos US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões) garantidos.

continua após a publicidade

No entanto, o valor de premiação para os times que vão direto às oitavas é de US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões). Além disso, cada vitória na fase de grupos do torneio rende mais US$ 115 mil (R$ 653 mil) aos cofres do clube. Até aqui, o Tricolor garantiu no mínimo R$ 9,8 milhões em prêmios.

O Fluminense recebe o Once Caldas na próxima quinta-feira (29), no Maracanã. A bola rola a partir de 21h30 (de Brasília).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense