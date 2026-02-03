Estêvão vira assunto na Europa após eliminação do Chelsea: 'Ficou bem claro'

O Chelsea de Estêvão foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Arsenal, na tarde desta terça-feira (3), depois de perder o jogo da volta por 1 a 0. Após a partida, o nome do jovem brasileiro ficou em alta nas redes sociais da Europa.

A partida disputada no Emirates Stadium, em Londres, valia vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Após 90 minutos de tensão, os Gunners decidiram o confronto no último lance, com gol de Kai Havertz, confirmando a classificação na final. Estêvão foi banco no Chelsea, mas entrou no segundo tempo.

Nas redes sociais, o nome do jovem formado nas categorias de base do Palmeiras ficou em alta depois da eliminação do clube londrino. Veja os comentários abaixo:

Estêvão, do Chelsea, em ação pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Veja os comentários sobre Estêvão após queda do Chelsea

Tradução sobre Estêvão após queda do Chelsea: Se você sair e tentar, tudo bem, mas nós não tentamos. Atuação patética. É uma semifinal de copa. O Arsenal não jogou nada bem e nós literalmente jogamos de igual para igual com 10 homens. Sinceramente, estou revoltado. Estevão e Palmer nem sequer mudaram o jogo.

Tradução depois da queda do Chelsea de Estêvão: Não temos jogadores suficientes com boa técnica no elenco. Cole, Enzo, JP e Estevão são os melhores do Chelsea com a bola nos pés. Neto e Garnacho são bons corredores, mas tecnicamente ruins. Delap é simplesmente péssimo. Não importa a estratégia, continuaremos sem poder de fogo se isso não for resolvido.

Tradução sobre Estêvão após jogo do Chelsea: O ponta que vocês "odeiam" teria jogado melhor que o Estevão. "Ponta no mano a mano", empurram eles para o ataque e depois o quê?

Tradução sobre o jovem brasileiro: Eu culpo a equipe médica. Ficou bem claro que Estevão e Palmer não podem jogar 90 minutos.

