Ex-Barcelona e City elogia Gabriel Sara, que vive fase artilheira na Europa

Gabriel Sara atravessa um dos melhores momentos desde que chegou ao Galatasaray. Com quatro gols nos últimos três jogos do Campeonato Turco, o meia brasileiro tem sido decisivo na liderança da equipe na competição e ganhou elogios públicos de Gündogan, companheiro de clube e referência do futebol alemão.

O bom momento ficou evidente no último domingo (1), quando Sara voltou a marcar na vitória sobre o Kayserispor. A sequência recente reforçou o protagonismo do ex-jogador do São Paulo em um Galatasaray que soma 49 pontos na Süper Lig e mantém vantagem de três sobre o Fenerbahçe na briga pelo título.

– Ele é especial. Tem tudo para estar no topo. É muito inteligente, entende o jogo, consegue lê-lo bem e tem a capacidade de finalizar e dar assistências – disse Gündogan, na última semana.

Sequência decisiva e protagonismo no meio-campo

A fase artilheira de Gabriel Sara começou em dezembro, quando marcou na vitória por 3 a 0 sobre o Kasımpaşa. Na rodada seguinte, balançou as redes duas vezes no triunfo por 3 a 1 contra o Karagumruk e voltou a marcar no compromisso mais recente pelo Campeonato Turco, consolidando a sequência de quatro gols em três partidas.

Além do impacto direto no placar, o brasileiro se destaca pelo volume de jogo. Segundo dados do Sofascore, Sara lidera o elenco do Galatasaray em passes decisivos na temporada, com 63. Já nos números físicos, a plataforma SportsBase aponta o meia como o jogador com as três maiores marcas de distância percorrida em uma partida pelo clube no período: 14 km, 13 km e 12,8 km.

Gabriel Sara, ex-São Paulo, em ação pelo Galatasaray (Foto: Divulgação/Galatasaray)

Ainda de acordo com o levantamento, Gabriel Sara foi o atleta que mais correu em campo em 11 dos 32 jogos disputados pelo Galatasaray na temporada. No total, são cinco gols e duas assistências em 30 partidas, números que o colocam como peça-chave em um elenco que conta com nomes como Victor Osimhen e Leroy Sané.

– A temporada é longa e exige constância. Fico feliz pelo reconhecimento, mas o meu maior objetivo são as conquistas. Vamos ter duelos difíceis na liga e na Champions, então precisamos estar preparados – afirmou o brasileiro.

Atual tricampeão nacional, o Galatasaray busca repetir o tetracampeonato turco, feito alcançado apenas uma vez na história da liga, entre 1996 e 2000. Paralelamente, a equipe também disputa os playoffs da Champions League, com confrontos marcados contra a Juventus, nos dias 17 de fevereiro, em Istambul, e 25 de fevereiro, em Turim.

Contratado em 2024 por 23 milhões de euros, valor recorde do futebol turco à época, Gabriel Sara soma 74 jogos, sete gols e 11 assistências pelo clube. Revelado pelo São Paulo, onde foi campeão paulista em 2021, o meia passou pelo Norwich City antes de chegar à Turquia, com 21 gols e 17 assistências pela equipe inglesa, além de prêmios individuais na EFL Championship.

