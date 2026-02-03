Arsenal vence Chelsea com 'Lei do Ex' e garante vaga na final da Copa da Liga Inglesa
Gunners esperam vencedor entre Manchester City e Newcastle para conhecer seu adversário
Em duelo eletrizante, o Arsenal venceu o Chelsea por 1 a 0 nesta terça-feira (3), no Emirates Stadium, em Londres, e garantiu vaga na final da Copa da Liga Inglesa. Após 90 minutos de tensão, os Gunners decidiram o confronto no último lance, com gol de Kai Havertz, confirmando a classificação na final.
Com o resultado, o Arsenal volta a disputar a final da Copa da Liga Inglesa após seis anos. A equipe aguarda o vencedor do confronto entre Manchester City e Newcastle, que acontece nesta quarta-feira (3), para conhecer o adversário da decisão, marcada para o dia 22 de março.
Como foi o jogo entre Arsenal x Chelsea?
Depois do duelo intenso no jogo de ida, vencido pelo Arsenal por 3 a 2, a partida de volta prometia um confronto truncado e de alta tensão. O Chelsea entrou em campo pressionado pela necessidade de reverter o placar, enquanto os Gunners buscavam administrar a vantagem sem abrir mão da competitividade. O cenário de decisão fez com que as equipes adotassem posturas mais cautelosas desde o início.
O primeiro tempo foi marcado por poucas chances claras de gol. O caráter eliminatório pesou, e tanto Arsenal quanto Chelsea evitaram se expor em excesso. A disputa se concentrou no meio-campo, com forte marcação e poucas infiltrações nas áreas. Qualquer erro poderia ser decisivo, o que deixou o jogo mais travado.
Diante das dificuldades para construir jogadas por baixo, o Arsenal passou a apostar nos lançamentos longos como principal alternativa ofensiva. As melhores chegadas da equipe da casa vieram com Gabriel Martinelli, que recebeu dois bons passes em profundidade, um deles vindo da defesa. Em ambas as oportunidades, porém, o brasileiro foi bem neutralizado pela marcação e não conseguiu finalizar com perigo.
O Chelsea produziu pouco ofensivamente na primeira etapa. A equipe teve dificuldades para sustentar a posse no campo de ataque e criar jogadas trabalhadas. A principal oportunidade surgiu em um chute de fora da área de Enzo Fernández, que arriscou sem marcação. A bola ganhou altura, mas acabou defendida por Kepa, que evitou o gol.
Apesar do peso do confronto, o grande duelo estava longe das áreas. Arsenal e Chelsea travaram uma batalha intensa por espaço no meio-campo, tentando impor ritmo e domínio territorial. O equilíbrio permaneceu até o intervalo, sem que nenhuma das equipes conseguisse se impor de forma clara.
No segundo tempo, a expectativa era de um jogo mais aberto, sobretudo pela necessidade do Chelsea. A equipe visitante passou a ter um pouco mais de controle da posse e tentou pressionar, enquanto o Arsenal buscava explorar os espaços deixados, principalmente em jogadas rápidas pelos lados.
Com o avanço do tempo, o duelo ficou ainda mais físico e tenso. O Chelsea se arriscou mais, passou a chegar com maior frequência ao ataque, mas seguiu esbarrando na organização defensiva dos Gunners. O Arsenal, mesmo recuando em alguns momentos, também conseguia responder com contra-ataques.
Estêvão entrou em campo pelo Chelsea e deu mais mobilidade ao setor ofensivo, conseguindo boas aproximações. Ainda assim, nem ele nem seus companheiros conseguiram transformar as investidas em finalizações eficazes. A falta de gols deixava o confronto nervoso, com muita disputa e pouca objetividade.
Na reta final, lutando pela sobrevivência na competição, o Chelsea passou a adotar uma postura totalmente ofensiva, se lançando ao ataque em busca do gol. A estratégia, porém, teve um custo alto. Ao se expor, a equipe deixou espaços para o contra-ataque do Arsenal.
No último minuto da partida, o placar foi finalmente aberto. Após recuperação de bola, Declan Rice avançou pelo lado esquerdo e viu um campo de ataque com apenas um defensor, enquanto Kai Havertz se projetava pela direita. O alemão recebeu, driblou o goleiro Robert Sánchez e, acionando a lei do ex, marcou o gol que garantiu a vitória e a classificação do Arsenal.
O que vem por aí?
Após o duelo, o Arsenal volta a campo no próximo sábado (7), quando enfrenta o Sunderland, pela Premier League, às 12h (de Brasília). O Chelsea também atua pelo Campeonato Inglês no mesmo dia e horário, diante do Wolverhampton.
