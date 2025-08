Ex-treinador de nova joia do Real Madrid manda recado: ‘É uma pena’

A saída de Franco Mastantuono do River Plate para o Real Madrid ainda repercute na Argentina. E agora foi a vez de seu ex-técnico, Marcelo Gallardo, falar sobre sua saída com um misto de orgulho e lamento. O antigo comandante afirmou que é "uma pena" que o futebol sul-americano não possa aproveitar seus talentos por mais tempo.

continua após a publicidade

A declaração foi dada após a goleada do River sobre o San Martín de Tucumán, pela Copa Argentina.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

'É uma pena': o lamento de Gallardo

O treinador não escondeu a frustração por ver um talento tão grande deixar o clube com apenas 64 jogos oficiais.

— Feliz pelo Mastantuono, mas é uma pena que não tenhamos podido aproveitá-lo, porque cada vez eles se vão mais rápido. Sabíamos que ia acontecer, mas talvez não tão rápido — disse Gallardo, em entrevista à "TyC Sports".

continua após a publicidade

— É uma lástima que a família riverplatense não tenha podido desfrutar dele um pouco mais — reiterou o técnico.

Franco Mastantuono, fechado com o Real Madrid, em sua estreia pela seleção da Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

O 'recado' para o Real Madrid

Apesar do lamento, "El Muñeco" mandou um recado sobre o que espera do futuro de seu ex-comandado na Europa, mostrando confiança no potencial do jovem.

— É um garoto com um potencial enorme e uma qualidade enorme. Ele vai aprender muitíssimo e vai se desenvolver como jogador e como pessoa — projetou.

continua após a publicidade

A chegada de Mastantuono a Madrid

Enquanto Gallardo lamenta sua saída, a joia argentina já está na Espanha. Antes de viajar, o jovem de 17 anos (completa 18 no dia 14 de agosto) se despediu - Deixo muito para trás, mas estou com a cabeça no que vem pela frente.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.