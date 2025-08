Livre no mercado desde o fim de seu contrato com o Arsenal, o meio-campista ganês Thomas Partey, de 32 anos, está próximo de ser anunciado pelo Villarreal. O jogador já passou por exames médicos e deve assinar contrato até 2027 com o clube espanhol.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com informações do "The Athletic", Partey chega ao Villarreal como agente livre após não renovar com o Arsenal, onde atuou por quatro temporadas. Um dos fatores considerados decisivos para o acerto foi a possibilidade de disputar a Champions League.

continua após a publicidade

➡️Fim da novela! Arsenal anuncia contratação do atacante Viktor Gyökeres, ex-Sporting

O ganês, que também atuou ocasionalmente como lateral-direito, deixou o Arsenal com 167 partidas disputadas e nove gols marcados. Na temporada 2024/25, foram 52 aparições com a camisa dos Gunners.

Antes de chegar à Inglaterra, Partey foi jogador do Atlético de Madrid, e sua transferência para o Arsenal, em 2020, custou 50 milhões de euros ao clube londrino.

continua após a publicidade

➡️Cobiçado pelo Real Madrid, astro dá pista sobre futuro: ‘Espero que em breve’

Thomas Partey em ação pelo Arsenal na temporada 2024/25 (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Thomas Partey foi acusado de estupro e agressão sexual

No momento, Thomas Partey enfrenta acusações formais na Justiça britânica: ele foi indiciado no dia 4 de julho por cinco casos de estupro e um de agressão sexual. Partey nega as acusações e deve comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster na próxima terça-feira, 5 de agosto.

Mesmo durante as investigações — iniciadas em fevereiro de 2022 —, o atleta continuou atuando regularmente pelo Arsenal até o fim de seu contrato em junho.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.