O Porto fez uma grande surpresa aos seus torcedores neste domingo (3). Antes do amistoso com o Atlético de Madrid, diante de um lotado Estádio do Dragão, o clube introduziu a chegada de Luuk de Jong, centroavante ex-Barcelona que estava vestindo a camisa do PSV.

continua após a publicidade

➡️ Diogo Jota e André Silva recebem homenagem antes de Porto x Atlético de Madrid

Todos os atletas do elenco foram apresentados um a um aos torcedores, e De Jong foi chamado para fechar a lista e deixar os aficionados presentes no local em choque. A contratação não terá custos aos cofres lusitanos, visto que os holandeses toparam uma rescisão amigável após o interesse portista.

Luuk, de 34 anos, entrou na mira de diversos clubes do futebol mundial nos últimos dias. O Sevilla, com o qual foi campeão da Europa League em 2019/20, considerava seu retorno; a Fiorentina também estava na corrida, e o mundo árabe também estava de olho. A opção pelo Porto, porém, não havia sido externada em momento nenhum anteriormente.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De Jong foi revelado pelo De Grasfschap, da Holanda. Após passagem pelo Twente, rodou a Europa com Borussia Monchengladbach, Newcastle, PSV e Sevilla. Em agosto de 2021, foi contratado pelo Barcelona por empréstimo de uma temporada, e chegou criticado pela torcida por supostamente não ter nível suficiente para vestir a camisa catalã, mas saiu aclamado por torcedores por algumas de suas atuações, mesmo não tendo conquistado títulos.

continua após a publicidade

O experiente centroavante é a nona contratação do Porto para 2024/25. João Costa, Dominik Prpic, Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Borja Sainz, Alberto Costa, Victor Froholdt e o jovem Gabri Veiga, que estava no Al-Ahli (SAU), foram os outros reforços do Dragão até o momento.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.