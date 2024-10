Apostar na Premier League: dicas para colocar seus palpites

Casas de apostas têm bônus e promoções para apostar na Premier League







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 14:47 • São Paulo (SP)

Sem dúvida, apostar na Premier League é um torneio que atrai muitos apostadores. Afinal, estamos falando no maior campeonato nacional de futebol do planeta.



Se você está dando seus primeiros passos nas apostas esportivas e quer saber onde apostar, confira nossas dicas. Neste artigo, apresentaremos boas casas de apostas para palpitar no Campeonato Inglês.



1- bet365: bônus de boas-vindas e muitos mercados

2- Betano: bônus de até R$1000 + R$20 em apostas grátis e boas odds

3- Betfair: promoções e muitos mercados

4- Betway: bônus via Pix e odds interessantes

5- Sportingbet: casa de apostas completa e com promoções

Apresentação da Premier League: campeonato nacional de futebol

A Premier League é o campeonato nacional de futebol mais acompanhado mundo afora. É a liga que reúne os times mais ricos do planeta e os melhores jogadores.



Então, é o campeonato das estrelas, onde as equipes lutam ponto a ponto em todas as zonas da tabela.



Disputada no atual formato desde 1992, a liga foi crescendo em importância ao longo dos anos. Até que, então, se transformou no modelo de sucesso para campeonatos em todo o globo.



Na edição 2022/23, por exemplo, temos Arsenal e Manchester City lutando a cada rodada pelo troféu. Mais abaixo, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Brighton, Liverpool e Brentford brigam por vagas em competições europeias.



Por fim, na parte de baixo da tabela, diversos times lutam contra o rebaixamento para a EFL Championship. Isso dá uma boa ideia do quanto temos uma liga disputada em toda a tabela durante as 38 rodadas.



Apostar na Premier League pode ser um grande desafio. Dessa maneira, é importante estudar bastante e escolher boas casas de apostas. Ou seja, os sites que oferecem odds Premier League competitivas.



Então, vamos explicar um pouco como selecionamos as casas de apostas esportivas para palpitar na Premier League.

Como escolhemos nossos melhores sites de apostas para a Premier League



A fim de selecionar os sites para apostar na Premier League, observamos diversos aspectos. Dessa maneira, independentemente de qual casa você escolher, tenha a certeza que não terá preocupações. Afinal, estamos falando das melhores operadoras de apostas do mercado.



Além disso, certamente também analisamos a variedade de mercados de apostas e as odds.



Em relação aos mercados, sempre buscamos plataformas com grande variedade de tipos de apostas na Premier League.



Igualmente, indicamos sites com odds competitivas. Até porque as cotações devem ser boas para proporcionar maiores chances de retorno ao apostador.



Também observamos coisas como bônus de boas-vindas e outras promoções. Afinal, quem está começando nas apostas esportivas pode ter um incentivo extra através de um bônus interessante. E outras promoções podem manter clientes antigos satisfeitos no site.



Certamente, estes são apenas alguns pontos de uma avaliação completa que fazemos em relação às casas. Mas, sem dúvida, isso já dá uma ideia do quanto analisamos as plataformas.



Apenas lembre-se de que a seleção de casas para apostar é subjetiva. Até porque é tudo baseado na opinião da nossa equipe editorial. Portanto, sinta-se livre para escolher outras casas e promoções.



Premier League traz muitas oportunidades de apostar por ser o maior campeonato nacional de futebol do planeta

Nossa seleção principal de ofertas de apostas para a Premier League

Quem deseja apostar na Premier League também pode buscar ofertas especiais nas plataformas de apostas. E as casas sempre estão atualizando seus catálogos de promoções. A seguir, vamos apresentar um pouco das ofertas.



A bet365, além de ter um bônus de boas-vindas, oferece oportunidades na Premier League. Por exemplo, a operadora tem odds aumentadas em alguns jogos.



Já a Betano, além do seu bônus tradicional de boas-vindas de até R$300, também tem mais ofertas. Por exemplo, pagamento antecipado em alguns jogos, além das Missões.



No caso da Betfair, existe um bônus de boas-vindas de até R$500 e ofertas como supercotações, entre outras.



Seguindo, a Betway também oferece um bônus de boas-vindas: receba até R$100 em aposta grátis. Mas a operadora oferece igualmente apostas especiais e outras oportunidades.



Por fim, a Sportingbet tem bônus de até R$1.000 para novos clientes, supercotas, aposta segura e outras ofertas.

Vale mencionar que ao usar o código promocional Stake é possível ganhar bônus para apostas esportivas.



Com a finalidade de conferir as ofertas para apostar na Premier League, consulte os sites de apostas esportivas. Assim, também poderá ler os Termos e Condições (T&C) de cada oferta para conhecer as regras.

Mercados de apostas: opções para apostar na Premier League

Em relação aos mercados de apostas, o que não faltam são opções para apostar. Tanto nas partidas quanto nos mercados de longo prazo.



Só para ilustrar, em um jogo da Premier League, eis alguns mercados existentes nos sites de apostas para palpitar:

Resultado Final (1x2);

Total de Gols (mais/menos);

Empate Anula a Aposta;

Ambas as Equipes Marcam;

Resultado Correto;

Intervalo/Final de jogo;

Handicaps (Asiático e Europeu);

Escanteios;

Cartões;

Mercados de jogadores (marcadores de gols, etc);

Entre outros mercados…

Além dos mercados nos jogos, também há os tipos de apostas de longo prazo. Por exemplo, vencedor final, para terminar no top 4, artilheiro e muito mais.



O catálogo de mercados de apostas esportivas pode mudar dependendo da operadora. Desse modo, consulte o seu site de apostas preferido e veja o que existe por lá em termos de opções. Assim, poderá ver o que há para apostar na Premier League.

Campeonato nacional de futebol Premier League código de bônus

Em relação a código de bônus, os sites de apostas podem oferecer bônus especiais. Aliás, estamos sempre buscando trazer códigos promocionais atualizados para nossos leitores.



Dessa maneira, eventualmente é possível aproveitar um bônus de boas-vindas diferenciado. Ou mesmo alguma oportunidade de promoções especiais. Por isso, recomendamos que sempre permaneça de olho para ficar por dentro das novidades mais quentes.

Ofertas da Premier League para clientes existentes: Promoções

As principais casas de apostas não oferecem promoções apenas para novos clientes. Até porque elas querem manter seus clientes mais fiéis sempre satisfeitos com novas oportunidades.



Desse modo, não é difícil encontrar operadoras que disponibilizam ofertas como:

Cotações aumentadas (super odds);

Bônus para múltiplas;

Aposta protegida;

Pagamento antecipado;

Entre outros tipos de promoções…

Assim, é importante ficar atento aos sites em busca de promoções. Não apenas para apostar na Premier League, mas também em outros eventos.



Obviamente, não podemos afirmar com precisão o que cada casa de apostas está oferecendo. Afinal, os catálogos estão em constante atualização. Mas sabemos que não é difícil encontrar boas oportunidades se permanecer com o radar ligado.



Apostadores devem observar os melhores odds na Premier League

Probabilidades dos eventos: Odds de apostas na Premier League

Uma das principais missões do bom apostador é ficar de olho nas odds. E os iniciantes sobretudo podem não dar a devida importância às cotações.



Basicamente, quanto maiores forem as odds médias de uma casa, melhor é para o apostador. Afinal, isso potencializa as chances de os apostadores terem retornos em caso de palpites precisos.



Por isso, é sempre importante verificar as odds em sua plataforma de apostas antes de apostar. Aliás, isso não vale apenas para as odds Premier League, mas para todo evento esportivo.



Monitorando constantemente as cotações, as chances de encontrar odds interessantes e boas oportunidades de apostas é maior.



Igualmente, outra dica importante é ter conta em mais de uma casa de apostas. Dessa maneira, poderá apostar naquela que estiver oferecendo a melhor cotação para a aposta que você deseja.

Perguntas frequentes sobre ofertas de apostas na Premier League

Chegando na reta final deste artigo sobre apostar na Premier League, vamos responder algumas dúvidas frequentes...

Como eu posso me cadastrar em uma casa de apostas online para apostar na Premier League?

Basicamente, o primeiro passo é ter, pelo menos, 18 anos de idade. Afinal, apenas maiores de idade podem usar os serviços dos sites de apostas. Além disso, é importante ler atentamente e concordar com os Termos e Condições (T&C) da casa para abrir uma conta.



Se for o seu caso, apenas escolha o site, preencha os dados de cadastro e abra a sua conta. Então, basta fazer um primeiro depósito para começar a apostar no Campeonato Inglês.

Quem é elegível para essas ofertas de apostas?

Em relação aos bônus de boas-vindas, apenas novos clientes registrados podem aproveitar as ofertas. Já outras promoções para clientes existentes estão disponíveis para os clientes das operadoras.



Consulte os T&C de cada oferta nos sites para saber as regras.

Quando é a próxima Premier League?

A Premier League 2024/2025 já começou! A temporada teve início em 16 de agosto de 2024 e vai até o final de maio de 2025.

Quando a Premier League começa? E onde posso assistir na TV?

A Premier League geralmente começa por volta de agosto e vai até maio do ano seguinte.

No Brasil, os jogos da Premier League costumam ser transmitidos pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+. Ambos são do Grupo Disney. Mas, antes de assistir aos jogos, consulte a programação dos canais.