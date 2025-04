Ex-Flamengo, Vitor Pereira amplia recorde de clube inglês na Premier League

Ex-Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira ampliou o recorde de vitórias do Wolverhampton na história da Premier League. Com a vitória sobre o Manchester United, a equipe comandada pelo português chegou ao 5º triunfo de forma consecutiva.

Desde a criação da Premier League (1992/1993), o Wolverhampton participou 11 vezes da competição, mas tem sua melhor sequência sob comando de Vitor Pereira. O treinador chegou para livrar a equipe do rebaixamento e conseguiu garantir matematicamente os Lobos na elite da Inglaterra, neste domingo (20).

Nessa série, o Wolverhampton derrotou Southampton, West Ham, Ipswich Town, Tottenham e Manchester United. Neste momento, todos os adversários vencidos pela equipe de Vitor Pereira ocupam da 14ª colocação para baixo.

No sábado (26), Wolverhampton e Vitor Pereira terão a oportunidade de ampliar o recorde novamente diante do Leicester, no Molineux Stadium, na 33ªrodada da Premire League. Os Foxes ocupam a 19ª colocação do Campeonato Inglês e já estão rebaixados.

Chegada de Vitor Pereira na Premier League

Vitor Pereira assumiu o Wolverhampton para salvar o clube do rebaixamento no Campeonato Inglês e faz um grande trabalho em sua primeira passagem na Inglaterra. O português possui nove vitórias em 17 partidas do Campeonato Inglês e um aproveitamento de 56,8%.

Apesar da boa campanha, o Wolverhampton ocupa apenas a 15ª colocação e não tem condições de lutar por vagas em competições da Uefa devido a recuperação tardia no torneio.