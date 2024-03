Antes da venda à Europa, Reinier foi campeão da Libertadores e viveu o ano mágico de 2019 com o Flamengo, ganhando espaço com Jorge Jesus. Rendendo 30 milhões de euros aos cofres rubro-negros, chegou ao Real com badalação, mas o pouco espaço fez com que chegasse a atuar por Borussia Dortmund e Girona, antes de chegar à Itália. Ainda assim, o meia disse querer dar a volta por cima.