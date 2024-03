O programa esportivo 3 na Área passará por mudanças. Os jornalistas Tiago Leifert e Victor Canedo anunciaram, nesta sexta-feira (1), a saída do projeto após a fala polêmica do apresentador Edu Fui Clear sobre o crime cometido por Daniel Alves na Espanha.



- Fala, galera. Tenho um recado direto para vocês. Preciso ser honesto. São muitas mensagens. O 3 na Área acabou. Eu e o Tiago decidimos deixar o projeto depos dos últimos acontecimentos e a partir de agora as redes sociais do canal ficam com o Edu. Vocês sabem onde me encontrar. Eu não vou parar de falar de futebol. Estou nas redes sociais, é só chegar lá para um debate saudável. Mas no programa, da forma que foi, não vai acontecer mais - disse Canedo em vídeo publicado em seu X, antigo Twitter.



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas