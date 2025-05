O Olympiacos venceu o OFI Crete por 2 a 0, com assistência de Rodinei, e se sagrou campeão da Copa da Grécia, neste sábado (17). Apesar de ser o maior vencedor da competição, com 29 títulos, o time estava em um jejum de cinco anos: a última vez que tinham levantado o troféu foi na temporada 2019/20. Desde então, havia chegado à final em apenas uma ocasião.

continua após a publicidade

Esse é o segundo título do Olympiacos na temporada, que também foi o vencedor do Campeonato Grego, e o terceiro de Rodinei pelo clube, acrescentados à conquista da Conference League - a primeira da história do clube -, em 2023/24.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Rodinei comemora assistência para primeiro gol do Olympiacos na final da Copa da Grécia (Foto: Instagram/@olympiacosfc)

Com a conquista, a equipe reforçou a liderança no história da Copa da Grécia, com 29 conquistas, a primeira desde 2019/20, precisamente a última época na qual tinha feito a 'dobradinha'. Além disso, garantiu o favoritismo, já que o adversário foi fundado em 1925 e só tem um título de relevância.

⚽ Números de Rodinei, campeão pelo Olympiacos

Pelo time grego, o lateral soma 117 jogos desde a sua chegada, em 2023, com sete gols e 22 assistências - 13 delas só na temporada atual.

No Brasil, Rodinei teve passagens por Avaí, Marcílio Dias, Corinthians, CRAC e Penapolense antes de ir para a Ponte Preta, onde se destacou. Mas foi pelo Flamengo que o jogador mais atuou: foram 223 partidas com a camisa rubro-negra. Na sua despedida, fez o gol decisivo na disputa de pênaltis pela final da Copa do Brasil de 2022, contra o Corinthians.

continua após a publicidade

Além desse, ele também participou das conquistas dos títulos da Libertadores (2019 e 2022), Campeonato Brasileiro (2019) e Campeonato Carioca (2017 e 2019) pelo clube da Gávea.