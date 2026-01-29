Ex-Flamengo, Rodinei celebra classificação na Champions: 'Sonho'

Rodinei viveu uma noite especial com a camisa do Olympiacos. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Ajax, em Amsterdã, o lateral-direito comemorou a classificação da equipe grega aos playoffs da Champions League e destacou o peso pessoal do feito, o primeiro dele em um mata-mata da principal competição europeia.

– É um sonho realizado. Sempre trabalhei muito para viver uma noite como essa, em um jogo grande de Champions, valendo classificação. Quando entrei em campo hoje, passou um filme na cabeça, de tudo que enfrentei para chegar até aqui – afirmou o brasileiro.

Aos 34 anos, o ex-Flamengo segue ampliando sua trajetória no Olympiacos. Campeão da Conference League na temporada 2023/24 e vencedor de três títulos nacionais na Grécia, Rodinei agora alcança um novo marco na carreira ao disputar uma fase eliminatória da Champions League.

– Vestir essa camisa, ajudar o Olympiacos e estar nos playoffs da Champions é algo que vou levar comigo para sempre – completou.

Rodinei foi importante na classificação na Champions League

A classificação em solo holandês coroou uma sequência de atuações relevantes do lateral na fase de liga. Na penúltima rodada, Rodinei já havia sido decisivo na vitória por 2 a 0 sobre o Bayer Leverkusen, ao dar as assistências para os gols de Costinha e Taremi.

O feito colocou o brasileiro em uma estatística histórica da competição. Um lateral do Brasil não distribuía duas assistências em uma mesma partida de Champions League desde a temporada 2019/20, quando Marcelo conseguiu a marca em goleada do Real Madrid sobre o Galatasaray.

Além do impacto técnico, a partida contra o Ajax teve um significado extra para Rodinei. O jogo coincidiu com a semana de aniversário do jogador, que celebrou a classificação ao lado dos companheiros e da torcida, em um dos momentos mais importantes de sua passagem pelo clube.

Rodinei é destaque no tme do Olympiacos (Foto: Reprodução)

Com 138 jogos disputados, Rodinei já é o segundo brasileiro que mais vezes vestiu a camisa do Olympiacos. Ele fica atrás apenas do ex-meia Giovanni, revelado pelo Santos, que lidera o ranking entre os atletas do país que passaram pelo clube grego.

