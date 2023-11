Com uma rodada de antecedência, o Vissel Kobe, do atacante Lincoln, finalmente conquistou o seu primeiro título japonês. No último sábado (25), a equipe venceu o Nagoya Grampus por 2 a 1 e sagrou-se campeã de forma inédita da J-League. O atleta ex-Flamengo, presente no clube nipônico desde 2021, fez parte desta conquista e comemorou o novo troféu em sua carreira.