O volante Emerson Souza já começou a escrever sua história em seu novo clube. Aos 25 anos, o jogador capixaba natural de Anchieta assinou com o Al Naft, do Iraque, após rescindir seu contrato com o Santa Cruz. Sua nova equipe disputa a Premier League iraquiana, nível mais alto do futebol do país, e a temporada já está a todo vapor.