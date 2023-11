Gabriel Moscardo passou por todas as categorias de base do clube e foi campeão da Paulista Cup Sub-14 e Sub-16 e do Paulistão Sub-17. Com apenas 17 anos, virou um dos principais jogadores da equipe profissional do Timão - ao total, já são 24 jogos, sendo 20 como titular. O volante foi promovido pelo então técnico Vanderlei Luxemburgo, que apostou em alguns atletas das categorias de base para buscar soluções para o time.