Raphinha se pronuncia sobre entrevista polêmica a Romário: ‘Não volto atrás’

Protagonista do Barcelona na temporada, Raphinha se pronunciou pela primeira vez sobre a polêmica entrevista a Romário. Às vésperas do jogo entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa de 2026, o jogador afirmou que "daria porrada" nos rivais caso fosse necessário.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista à "TNT Sports", Raphinha não escondeu que as polêmicas mexeram com sua cabeça, embora tenha afirmado estar melhor. No entanto, o atleta manteve as palavras e afirmou que defenderá a Seleção Brasileira e o Barcelona da forma que tiver que ser.

continua após a publicidade

- Eu já esperava que fosse repercutir. Eu sabia da grandeza do jogo. Eu falei uma palavra que não foi a correta, mas meu pensamento com a Seleção é defender a camisa, defender meu país, independentemente de como vou defender. Estou preocupado em defender os meus, seja na Seleção, seja no Barcelona. Se tiver que brigar pelo bem da Seleção, vou fazer. Não volto atrás em nenhuma palavra do que falei. De repente, a maneira como falei foi um pouco agressiva, mas tem gente que interpreta de uma maneira, tem gente que interpreta de outra. Se tiver que brigar pela camisa da Seleção enquanto estiver lá, vou fazer.

Embora tenha feito uma Data Fifa tímida, Raphinha é um dos grandes protagonistas do Barcelona e um dos favoritos a conquistar a Bola de Ouro. Nesta quarta-feira (9), o camisa 11 chegou a 50 participações em gols na temporada.

continua após a publicidade

Raphinha busca recorde de Messi no Barcelona

Autor do primeiro gol do Barcelona na vitória por 4 a 0 sobre o Dortmund, Raphinha se aproxima de recorde do Messi. Atualmente, Raphinha soma 12 gols na competição, enquanto Messi balançou as redes 14 vezes na edição 2011/2012. Neste momento, o brasileiro igualou as marcas do argentino em 2012/2013 e 2018/2019.